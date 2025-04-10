صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن حق إلهي لإسرائيل في الضفة الغربية، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيد 53 سناتورًا تثبيت مرشح ترامب بينهم ديموقراطي واحد هو جون فاترمان.

وسيتوجه هاكابي إلى السفارة الأميركية في القدس، بينما تستولي إسرائيل على مساحات واسعة من قطاع غزة ضمن حملتها العسكرية المتجددة التي حظيت بمباركة الرئيس دونالد ترامب.

ومن جهته، صرح ترامب للصحافيين بعد التصويت بأن هاكابي “سيكون سفيرًا عظيمًا لإسرائيل”، متوقعًا له “تحقيق النجاح في مهمته”.