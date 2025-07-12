المركزية - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر كتائبية لـ"المركزية" ان البعض يحاول تسخيف الموضوع، لكن ما جرى ليس تفصيلًا، فلأول مرة منذ ثلاثين عامًا ونيّف يستطيع أحد أن يواجه كلمة الفرض لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أراد زاهر حماده بالاسم، ورُفِض هذا الامر وعُيّن ماهر شعيتو بناء على استشارة كبار القضاة وأعضاء من مجلس القضاء الأعلى، في سابقة.

وتشير المصادر الى ان البعض يعيب على ان شعيتو ميّال الى الثنائي الشيعي، لكن في الدولة اللبنانية لم يتم تعيين شيعي إلا وقريب من الثنائي.