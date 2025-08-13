أفادت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، بأنه "عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 12/8/2025، تعلن الشركة أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها للفترة الممتدة من يوم الثلثاء 19 آب ولغاية يوم الخميس 21 آب الحالي يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:



الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 19 آب 2025 (بالاضافة الى رحلة لاغوس - أبيدجان التي تم تأخيرها من الاثنين 18 آب:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع

ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع

ME 1430 بيروت دبي 12:40 17:45 تأخير موعد الاقلاع

ME 442 بيروت الدمام 17:35 20:35 تأخير موعد الاقلاع

ME 443 الدمام بيروت 20:55 (+1)00:05 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الأقلاع من الدمام فجر الأربعاء 20 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 20 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 211 بيروت باريس 07:55 05:55 تبكير موعد الاقلاع

ME 212 باريس بيروت 13:40 10:55 تبكير موعد الاقلاع

ME 271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الاقلاع

ME 272 لارنكا بيروت 09:55 07:25 تبكير موعد الاقلاع

ME 231 بيروت روما 07:20 06:00 تبكير موعد الاقلاع

ME 232 روما بيروت 10:55 09:35 تبكير موعد الاقلاع

ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 06:15 تبكير موعد الاقلاع

ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:10 تبكير موعد الاقلاع

ME 217 بيروت فرانكفورت 07:20 07:10 تبكير موعد الاقلاع

ME 218 فرانكفورت بيروت 12:00 11:25 تبكير موعد الاقلاع

ME 247 بيروت دوسلدورف 07:00 12:00 تأخير موعد الاقلاع

ME 248 دوسلدورف بيروت 11:15 16:15 تأخير موعد الاقلاع

ME 1430 بيروت دبي 12:40 16:35 تأخير موعد الاقلاع

ME 428 بيروت دبي 16:25 17:00 تأخير موعد الاقلاع

ME 429 دبي بيروت 21:40 22:15 تأخير موعد الاقلاع

ME 320 بيروت بغداد 11:55 17:25 تأخير موعد الاقلاع

ME 321 بغداد بيروت 14:25 19:55 تأخير موعد الاقلاع

ME 306 بيروت القاهرة 18:15 21:00 تأخير موعد الاقلاع

ME 307 القاهرة بيروت 20:35 23:20 تأخير موعد الاقلاع

ME 267 بيروت اسطنبول 17:35 21:30 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 21 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 326 بيروت النجف 12:00 05:30 تبكير موعد الاقلاع

ME 327 النجف بيروت 14:40 08:10 تبكير موعد الاقلاع

ME 324 بيروت اربيل 12:15 08:00 تبكير موعد الاقلاع

ME 325 اربيل بيروت 15:15 10:40 تبكير موعد الاقلاع

ME 322 بيروت بغداد 15:55 17:45 تأخير موعد الاقلاع

ME 323 بغداد بيروت 18:25 20:15 تأخير موعد الاقلاع

ME 402 بيروت الكويت 18:00 20:35 تأخير موعد الاقلاع

ME 403 الكويت بيروت 21:15 23:50 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ودعت لمزيد من المعلومات مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي من دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:

أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb