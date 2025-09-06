تعادل منتخب لبنان الأولمبي مع نظيره التايلاندي 2-2 في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا دون 23 سنة التي تستضيفها السعودية السنة المقبلة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "ثاماسات" في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ بدايتها على الرغم من توقفها في شوط المباراة الأول لساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني تقدّم منتخب لبنان أولاً برأسية المدافع حسن فرحات في الدقيقة 47، قبل أن ينجح المنتخب التايلاندي في إدراك التعادل. ثم أضاف المنتخب اللبناني هدف التقدّم عن طريق فرحات أيضا في الدقيقة 84، لكن أصحاب الأرض عادوا ليعادلوا النتيجة، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط.

وبهذا التعادل رفع منتخب لبنان رصيده إلى اربع نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة خلف تايلاند المتصدر بفارق الأهداف، ليبقي على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات.

ويلتقي أولمبي الأرز في مباراته الثالثة مع منتخب منغوليا يوم الثلاثاء 9 أيلول عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت.