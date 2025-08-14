شهدت مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات النشطاء وأعضاء منظمات مدنية، للمطالبة بوقف الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب "وفا".

ورفع المحتجون لافتات تدين استمرار القتل والتجويع في غزة، مؤكدين أن "الجرائم الأخيرة، والتي شملت اغتيال عدد من الصحافيين الفلسطينيين، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وشدد المشاركون على أن "هذه الممارسات تتم بتمويل من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة".

وجاب المشاركون في التظاهرة الشوارع مرددين الهتافات المطالبة بضرورة إنهاء كافة أشكال الدعم العسكري والمالي المقدم لإسرائيل، داعين إلى موقف أميركي واضح ضد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.