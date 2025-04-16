قوس الاهتمامات بالملف اللبناني يغطي من لبنان إلى السعودية فقطر، في وقتٍ تبدو السلطة اللبنانية في سباقٍ مع الوقت، سواء لإنجاز الملف الميداني الجنوبي أو لإنجاز الملف المالي مع صندوق النقد الدولي، أو لمتابعة الملفات التي ناقشها رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته إلى سوريا.

يزيد بن فرحان والاهتمام السعودي بلبنان

مصادر السراي الحكومي أكدت لـ "نداء الوطن" أن جلسة مجلس الوزراء، المقررة عند العاشرة من صباح غد الخميس في القصر الجمهوري، ستتناول تطبيق القرار 1701 ومسار بسط الدولة سيطرتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، ومناقشة جديد عمليات انتشار الجيش اللبناني في مناطق الجنوب تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد يستمع الوزراء إلى تقرير بهذا الشأن من وزير الدفاع ميشال منسى.

وعن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مساء الإثنين، (بن فرحان غادر مساء أمس عائداً إلى المملكة)، أشارت مصادر السراي إلى أنّ الزيارة جاءت لتثبيت المزيد من الاهتمام السعودي بالملف اللبناني والحرص على تعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات وتفعيلها وتحقيق المزيد من الإنجازات المتعلقة بالمشاريع الإصلاحية، كما المضي قدماً في اتجاه بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل أراضيها بما يمهّد لرفع الحظر عن عودة السعوديين إلى لبنان وعن الصادرات اللبنانية إلى المملكة.

ولفتت مصادر السراي إلى حرص المملكة العربية السعودية على استقرار وسيادة كل من لبنان وسوريا وتشديدها على ضرورة استفادتهما من الفرصة القائمة، ولهذا السبب بادرت إلى رعاية اتفاق ترسيم الحدود.

"نداء الوطن"