المركزية- ما لم تقله اورتاغوس في زيارتها للبنان وفي اعقاب اجتماعاتها مع كبار المسؤولين في العلن، اطلقت له العنان اليوم بقوة وصراحة "فاقعة". عبارات لم يقلها اي مسؤول اميركي بمثل هذه التوصيفات، "حزب الله مثل "السرطان" وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي"، " نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود". الا ان اكثر ما لفت في تصريحات الزائرة الاميركية التي افادت مصادر مطلعة "المركزية" انها ستعود الى بيروت نهاية الشهر الجاري للاطلاع على ما انجز لبنان في مجال الاصلاحات والاتجاه نحو نزع السلاح هو اشادتها برئيس مجلس النواب نبيه بري "الاخ الاكبر للحزب، اذ اعلنت ان "لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة".

تصعيد اورتاغوس: غداة مغادرة المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس لبنان، واصلت تصعيدها في وجه حزب الله. فقد قالت في حديث صحافي إنه "يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل". وأضافت "حزب الله مثل "السرطان" وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي"، مشيرة إلى أن "إيران جرت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار". ولفتت الى ان "الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح حزب الله". وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة الى ان "لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة". واعلنت "اننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود". وتابعت "نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف". وقالت"أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي". ولفتت إلى أن "على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام".

مجلس الوزراء: اقتصاديا ايضا، اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على ان تعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون..

مع الصندوق: ايضا، عُقد صباح اليوم اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء. وتم في خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح وعلى جدية التزام لبنان بها... ويغادر الوزير جابر مع وفد من الوزارة مساء اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في أعمال اجتماعات صندوق النقد العربي والذي يشارك فيه أيضاً ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

انتهاكات اسرائيل: في الداخل، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الدفاع اليونانيNikolaos Dendias نيقولاوس دندياز الذي استقبله في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، عن تقديره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني واليوناني"، منوها بـ"مساهمة اليونان في القوة البحرية العاملة في "اليونيفيل"، مرحبا بأي "دعم تقدمه اليونان للقوى المسلحة اللبنانية، لأنه يشكل دليلا على حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مستوى متقدم". واطلع الرئيس عون الوزير دندياز على الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي اخيرا، لافتا الى ان "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمسة واعادة الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا لقرار مجلس الامن الرقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، ومن شأنه تهديد الاستقرار في الجنوب". واشار الرئيس عون الى اللقاء الذي جمعه في باريس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في حضور الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والمواضيع التي تم التطرق اليها في اطار التعاون بين لبنان واليونان وقبرص. وتطرق البحث خلال اللقاء بين الرئيس عون والوزير اليوناني الى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية.

انسحاب فوري: ايضا، تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر تباحثا خلاله بالمستجدات والتطورات في جنوب لبنان. وجدد رجّي المطالبة بممارسة ضغط دولي على إسرائيل للإنسحاب بشكل كامل وفوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. كما عرض مع فالكونر لملف النزوح السوري وللدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة المتحدة في سبيل إيجاد حلّ لهذه القضية وتأمين عودة النازحين الى سوريا في أقرب وقت ممكن.

استهدافات: ميدانيا، استهدفت درون إسرائيلية سيارة "رابيد" بقنبلة في رأس الناقورة ونجا سائقها . كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة في اتجاه صيادي الأسماك في الناقورة. ايضا، أطلق الجيش الاسرائيلي النار على الاهالي في بلدة ميس الجبل مما ادى الى جرح شخصين نقلا الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة ووضعهما مستقر. كما أفادت معلومات بأن الجيش اللبناني عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين جنوب لبنان ليتبين ان لا صحة لإحباط عملية إطلاق أي صواريخ كما تردد. والصواريخ التي عُثر عليها جنوبا كانت تستلزم عمليات إضافية لتصبح جاهزة للإطلاق.

عون الى قطر: في الحركة الخارجية للمسؤولين، استقبل الرئيس عون في بعبدا سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن الذي عرض مع الرئيس عون لاوضاع الجالية اللبنانية في دولة الامارات والعلاقات الثنائية بين البلدين، وللتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لأبو ظبي تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وعلمت "المركزية" ان رئيس الجمهورية سيزور قطر في 16 الجاري تلبية لدعوة وجهها اليه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل الرسالة اليه انذاك السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حينما هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية.

سلام: ليس بعيدا، وعشية زيارة مرتقبة له الى سوريا مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، يزور رئيس الحكومة نواف سلام بكركي غدا.

محادثات نووية: في المقلب الدولي، تتجه الانظار الى جولة المحادثات الاميركية- الايرانية في عُمان السبت المقبل بشأن برنامج طهران النووي،على مستوى عال. واشار موقع "أكسيوس" الى أن وزير خارجية ايران عباس عراقجي سيقود الوفد الإيراني في المحادثات مع واشنطن، كما سيمثل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الولايات المتحدة.