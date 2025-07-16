المركزية- الى اعلى مستوى رفعت اسرائيل درجة المواجهات مع النظام السوري،على خلفية زعمها الدفاع عن الدروز في السويداء وجميع انحاء سوريا، معلنة ان الهجمات المؤلمة بدأت، فاستهدفت العمق السوري بغارات قرب قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان.

وعلى غرار السيناريو الاسرائيلي في الضربة على ايران، تملص اميركي بداية ثم مباركة، بحسب اسرائيل التي اعلنت "نحن على اتصال وثيق بشركائنا الأميركيين بشأن سوريا".

ووسط ترقب للمدى الذي ستبلغه المواجهات المتوقع ان تمتد لأيام، انشغل لبنان السياسي بالجلسة البرلمانية لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة في يومها الثاني وقد خرجت الحكومة مزهوة بثقة متجددة بها بعد ان اقنع رد رئيسها نواف سلام، سيما في ما خص السلاح غير الشرعي، غالبية النواب بمنحها ثقتهم من جديد.

رد سلام: سلام قال في كلمته ردا على مداخلات النواب "استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل". أضاف "نجدد إلتزامنا وإصرارنا على الاصلاح والانقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها." وتابع "لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها ولأن برنامج الحكومة اصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهرا معدودة لا سنوات عدة". وقال: الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه. وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة". ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه. ولفت إلى أن "مؤسسات الدولة كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، والسعي بالوفاء بتعهداتنا يُحيط به الضغوط لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ". وأشار إلى أن "هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم". وبالنسبة إلى التعيينات قال: "وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة". وأوضح أن "الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي". ولفت إلى أن "الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز". وأكد أن "المفاوضات بشأن مشروع "ستارلينك" ما زالت مستمرة". وأوضح أن "الوزارة تعمل بعيدا من الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالياً بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لادراة النفايات الصلبة". وبالنسبة إلى عدم وضع خطة للكهرباء قال: "واثق بأن ما سنفيدكم به سيُريكم عكس ذلك".

69 نائبا: وبناء على طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وبعد كلمة سلام، طرحت في نهاية جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الثقة بها، على التصويت، فحصلت على 69 صوتًا مع الثقة، 9 لا ثقة و4 ممتنع.

القوات: بعد الجلسة التي تحدث فيها عدد من النواب وتخللها اشكال كاد يتطور الى تضارب بين النائبين احمد الخير وسليم عون، أشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى أن "كتلة "الجمهورية القويّة" جدّدت الثقة بالحكومة على أساس جواب رئيس الحكومة وسلام قال إنّ حصر السلاح مبتوت والحكومة ستقدم عليه". وقال "اللبنانيّون توّاقون لحلّ قضيّة السلاح ونحن حريصون على كلّ ما يتعلّق بالناس وحين نشعر أنّ مجلس الوزراء لا يقوم بدوره فلن نبقى فيه". وشدّد على أنّ "رئيس الجمهوريّة يقوم بدوره كاملاً ونعطيه الثقة الكاملة". وردًا على سؤال أكّد أنّ "السعوديّة دولة صديقة للبنان ولكنّنا لا نقبل أي تدخّل في الأمور التي تتعلّق بلبنان".

التيار: في المقابل، أشار باسيل بعد جلسة مجلس النواب الى ان: "النظام الداخلي في مجلس النواب يستوجب أن تجيبنا الحكومة على أسئلتنا خلال 15 يوماً، لكن هذا الأمر لم يحصل". وتابع باسيل: ": سلام تحدث عن خطط "لم نرها" وأجوبة الحكومة لم تقنعنا وكلّ المداخلات التي انتقدت الحكومة شعبويّة" وأضاف: "مستمرون بمعارضتنا الايجابية وسنضيء على الممارسات والتقصير".

جعجع والضريبة: على صعيد آخر وعشية جلسة لمجلس الوزراء غدا، صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي: انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات اللبنانية" في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات. إننا إذ نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء.

تعليق الاضراب: معيشيا ايضا، أعلن رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع، من قصر بعبدا، تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى اشعار آخر، "لنبادل فخامة الرئيس ايجابيته". وشدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على تفهمه لمعاناة موظفي الادارة العامة ووقوفه الى جانبهم، متمنياً عليهم المساعدة على تأمين انجاح الموسم السياحي في الصيف، وواعداً بعرض مطالبهم وواقعهم على مجلس الوزراء في الجلسة المرتقبة غداً.

الانماء والاعمار: واستقبل الرئيس عون ايضا الرئيس الجديد لمجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس. ورحب بالوفد وقال "التحديات امامكم كثيرة ولكن ليس هناك من مستحيل. ليس لدينا ترف الوقت وبالتالي لا يجوز إضاعة أي دقيقة لان دول العالم تنظر الينا وتراهن على تمكننا من النهوض بالبلاد. ان الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، فتصرفوا وفق ما يمليه عليكم ضميركم ولا تسعوا الى إرضاء أحد. اعملوا كفريق متضامن يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها ولا تتجاوبوا مع أي تدخل سواء كان حزبيا او سياسيا او دينيا، بل طبقوا القانون ولا تتأثروا بالحملات التي يقوم بها البعض واحذروا الشائعات. عليكم ان تنقلوا مجلس الانماء والاعمار من مكان الى آخر والثقة بكم سوف تتعزز من خلال انتاجكم، فانتم صورة البلد في الداخل والخارج". ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء مجلس الانماء والاعمار الى" وضع أولويات في العمل لاسيما إعادة تحريك القروض التي جمدت نتيجة الظروف التي مر بها لبنان خلال الأعوام الماضية، بحيث يكون عمل المجلس على مستوى الوطن ككل".

جولة ميدانية: ميدانيا، جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في قطاع جنوب الليطاني واستهلت جولتها من ثكنة صور قبل أن تتوجه نحو البياضة للاطلاع على جهود الجيش اللبناني في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

الخارجية توضح: الى ذلك، ردا على التأويلات الاسرائيلية والتفسيرات التي تقصدت إعطاء مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في مؤتمر دول الجوار مع الاتحاد الأوروبي أبعادا مغايرة للواقع، اوضحت وزارة الخارجية "ان وزير خارجية لبنان لم يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي بل حضر جلسة موسعة شارك فيها وزراء الخارجية العرب لمنطقة البحر المتوسط(سوريا - فلسطين - الأردن - مصر - المغرب)، اما الوزراء الذين لم يحضروا أي تونس وليبيا والجزائر فناب عنهم سفراؤهم المعتمدون في بلجيكا. إن لبنان يواظب على المشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب دول المتوسط مع بدايات مسار برشلونة منذ ثلاثين عاما، كما أن الاجتماعات من هذا النوع لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط إنما تُسجل للبنان مشاركته السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تكون إسرائيل حاضرة ايضا. ويهم وزارة الخارجية التأكيد بأن مشاركة الوزير رجي في مؤتمر بروكسيل تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واخيراً لا بد من التذكير بأن وزير خارجية لبنان فضل تثبيت حضور لبنان وعدم التهرب ورفع صوته وصوت لبنان عالياً مسجلاً اعتراضه على استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية، مطالبا الدول المشاركة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان. ومما قاله رجي داخل القاعة: إن استمرار الاحتلال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وادعو الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وأن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر.

هجمات على سوريا: في المقلب الاقليمي، تصاعدت وتيرة المواجهات في سوريا فشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، انفجارا ضخما جدا إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان. وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى والحاق دمار كبير بمبنى رئاسة الأركان. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: ان "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية". وأكدت رويترز أن إسرائيل شنت غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".