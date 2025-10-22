تسلّم أعضاء مكتب اقليم كاريتاس بعبدا الثاني مهامهم الجديدة من اسلافهم، بعد تسع سنوات على توليهم المسؤولية، في مبنى المركزية – سن الفيل ، بحضور رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، ، منسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد، مرشد الاقليم الجديد الخوري طوني كرم، رئيس واعضاء هيئة المكتب السابق والحالي، ومسؤولة جهاز الاعلام ماغي مخلوف

بطرس

بدايةً شكر رئيس الاقليم الاسبق الدكتور شربل بطرس رئيس الرابطة ومجلس الادارة ومنسق جهاز الاقاليم، وهيئة المكتب على ثقتهم به وبالمتطوعين، وقال: " يضمّ إقليمنا 36 رعيّة في 17 قرية، منها 4 رعايا أرثوذكسيّة، حيث سعينا جاهدين لبناء تعاون فعّال مع الكهنة، البلديّات، المدارس، والمندوبين الذين شكّلوا صلة الوصل الحيويّة بيننا وبين الناس. وقد كانت المدارس المتعاونة والشبيبة نقطة القوّة في عملنا، خصوصاً في حملة الصوم".

واضاف: " بالنسبة لي كاريتاس هي العائلة، والمحتاجون هم أبناؤها، ونحن مدعوّون لنكون لهم السند والراعين. هموم الناس كثيرة، تتخطّى الفقر إلى مشاكل الصحة، والتعليم، والعائلة، والشباب، والاضطرابات النفسيّة، وقد لمسناها كلّها في ظلّ الأزمات المتلاحقة. حاولنا قدر الإمكان أن نلبي النداء، وإن كانت الحاجات تفوق الإمكانيات.”

وتمنى ان "يستمر التنسيق بين المركزية والاقليم والعمل اكثر على ابراز دور كاريتاس بين الكهنة والرعايا".

وختم :" أشكر كل أعضاء المكتب، المرشد، المندوبين، والشبيبة، وخاصةً المرشدة الاجتماعية التي شكّلت العامود الفقري لنجاحنا، أطلب السماح عن أي خطأ بدر عني عن قصد أو غير قصد، وأرحّب بالرئيس الجديد الأستاذ مارسيل صغبيني، والأب المرشد طوني كرم، متمنّياً لهما التوفيق."

الاب مراد

واثنى الاب رولان مراد على "عمل الاقليم والمناقبية العالية التي يتحلى بها وعمل أعضائه الانساني البحت، وسعيهم للوقوف بجانب كل محتاج مهما كنت حاجته. بالاضافة الى التنسيق بين الاقليم والرعايا والمدارس والمؤسسات، وبخاصة خلال حملة الصوم وجمع التبرعات".

الاب عبود

في بداية كلمته وجه الاب عبود تحية شكر "لرئيس الاقليم الدكتور شربل بطرس وهيئة المكتب والمتطوعين الذين عملوا وما زالوا مستمرين بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة الامنية. وتحدث عن عمر المؤسسات الذي هو اطول من عمر الافراد انطلاقا من دنو الوقت لانتخاب رئيس جديد لكاريتاس".

وقال: "ان وجود هيئة الاقليم في هذا المكان هي دعوة لكل فرد، وهذا ما ينطبق على حياتنا الروحية " الله يحب الله يعطي، يشرق شمسه على الابرار والاشرار، الله يدعو ، الله يطلب. كاريتاس هي مؤسسسة كنسية تعمل باسم الكنيسة، وهي جزء من كاريتاس العالم رئيسها قداسة البابا . ومؤخرا اجري تحقيق دولي في كاريتاس الدولية حصلت فيها كاريتاس لبنان على المرتبة الاولى في الشرق للمعايير الدولية التي تتميز بها، وهي واحدة من 26 كاريتاس في العالم من بين 162".

ودعا الاب عبود "الاقاليم ال 36 المنتشة على الاراضي اللبنانية الى متابعة العمل بالتنسيق مع المركزية والاقسام بكل زخم وحب من اجل خدمة المحتاج".

في الختام، تلا الاب عبود مرسوم التعيين استنادا الى القانون الاساسي للرابطة ونظامها الداخلي وفيه:

"بعد استشارة السلطة الكنسية المحلية ومن خلال اصحاب السيادة الاساقفة، وبعد اخذ رأي مجلس كاريتاس نعلن اسماء المعينيين على هيئة اقليم بعبدا 2:

الـــرئــيـــــــــــس، مارسيل جورج صغبيني

نـائــبة الرئيــــس، رينا بطرس عبّود الجمهوري

أمـيـنــــة الـســــرّ، فاديا فؤاد رزق الله قرطباوي

أمين الصنـــدوق، الدكتور شربل حنّا بطرس

المُرشِد الروحي، الخوري طوني جوزف كرم

الأعــــضـــــــاء، جورج سليم الزغبي، الاعلامية جويل مارون ديب، نورا سيمون متى، تمينة يوسف زخّور، شانتال راجي هيكل، روك ريشار ساروفيم، روكز لويس الحلو وساميا طانيوس حداد -كلاس

مسؤولة الشبيبــــة، ماريان حنا جحا

المُساعِدَة الإجتماعيّة، هلا طانوس موسى حنّا.

يُعمل بقرار التعيين لمُدّة ثلاث سنوات إعتبارا من تاريخه ولنهاية ولاية الإقليم".