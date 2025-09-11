المركزية – يجمع العاملون على تقييم المساعي الأميركية في لبنان ونتائجها، ان عمليات تهويل كثيرة مورست على بيروت، خصوصا من قبل الموفد توم براك الذي المح في زيارته الأخيرة الى إمكانية لجوء إسرائيل لاقامة منطقة عازلة في الجنوب بعمق 5الى 7 كيلومترات تمتد من رأس الناقورة الى الجولان السوري تكون منزوعة من البشر والحجر (المنازل) وليس من السلاح فقط . هذا ما كشف عنه أيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد زيارته اخيرا شيخ عقل الدروز في اسرائيل موفق طريف حيث تحدث عن اقامة شريط عازل من رأس الناقورة حتى درعا مع التأكيد ان يكون الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح ، علما ان براك المح بدوره ابان زيارته الأخيرة للبنان الى ان اسرائيل تريد توسيع سيطرتها الى الحدود الشرقية وإقامة 7 نقاط عسكرية داخل الحدود اللبنانية امتدادا من جبل الشيخ حتى المصنع اللبناني .

ولم يتوانَ براك عن القول ايضاً، ان لبنان سيتحول الى دولة فاشلة في حال لم يطبق حصرية السلاح وسيتعرض لحصار اقتصادي ومالي مع حجب شامل للمساعدات .

النائب ياسين ياسين يرى عبر "المركزية " تناقدا وترددا في الموقف الأميركي من لبنان، في حين هو واضح تماما من إسرائيل ومؤيد لها سواء ظالمة كانت ام مظلومة . هي كل الاحيان ظالمة بدليل ما ترتكبه من إبادة في غزة وقتل وتدمير في لبنان وسوريا وصولا الى قطر . مرافقة السيناتور ليندسي غراهام المتشدد إسرائيلياً للموفد توم برّاك في زيارته الأخيرة لبيروت خير دليل على انحياز واشنطن لتل ابيب . الدليل الاخر على ذلك تراجع برّاك نفسه عن وعوده للبنان بالضغط على تل ابيب لمقابلة الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بإقرار حصرية السلاح بخطوة مماثلة . الاجندة الأميركية – الإسرائيلية سواء في لبنان اوالمنطقة واحدة وان اختلفت في الأسلوب . واشنطن تتحرك دبلوماسيا وتل ابيب تضغط عسكريا والهدف واحد .

ويبدي ياسين تخوفه من إقامة إسرائيل منطقة لبنانية عازلة تمتد من الناقورة حتى الأراضي السورية شرقا مع ميليشيات حدودية خصوصا مع وجود قابلية عند البعض للأمر . أيام المقاومة الفلسطينية هناك لبنانيون انخرطوا في صفوفها ، ومع الاجتياح الإسرائيلي وجد جيش لبنان الحر ، وفي زمن الوصاية السورية كثر الاسديون والبعثيون . دائما نستقوي بالخارج. اما آن الأوان ل "لبنان أولا" لدى الجميع ؟ المطلوب اليوم من حزب الله تسليم سلاحه رضائيا للدولة لحؤول دون انهيار البلد أقله والاسهام في نهضته، وان لم يفعل سنبقى عرضة للاستهداف الإسرائيلي ودون عودة واعمار لما يفوق السبعين قرية جنوبية ، يبقى اهلها مشردين على امتداد الجغرافيا اللبنانية وهو ما قاله براك ونتنياهو .