اكتسح المنتخب الإسباني مضيفه التركي 6-صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وبهذا الفوز رفع الماتادور الإسباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا جورجيا وبلغاريا، فيما احتل المنتخب التركي المركز الثالث بفارق الأهداف عن جورجيا التي تحتل المرتبة الثانية، ويقبع المنتخب البلغاري في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وتفوق لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، على أردا غولر، لاعب منتخب تركيا وريال مدريد، في أول مواجهة دولية بينهما.