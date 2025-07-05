المركزية- تتجه الانظار الى الاستحقاق المفصلي الذي ينتظر لبنان الاثنين المقبل. فمع وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى بيروت مطلع الاسبوع، سيتسلم ردَ الدولة اللبنانية على الورقة التي كان سلّمها اياها في 19 حزيران الماضي. وبناء على هذا الرد ومضمونه، سيُحدد مصير لبنان الأمني والاقتصادي في المرحلة المقبلة. فاذا كان على قدر تطلعات واشنطن خصوصا والمجتمع الدولي ككل، تعزَّز استقرار لبنان وانسحب الاسرائيلي من جنوبه وفازت البلاد بدعم مالي وبإعادة الاعمار. أما اذا كانت بنوده لا تلحظ بصورة واضحة، جدولة زمنية لتسليم حزب الله سلاحه للدولة، فالخشية كبيرة من أن يُترك لبنان لمصيره، حيث قد تتحرك ضده من جديد الآلة العسكرية الاسرائيلية كما انه لن يجد من يساعده في الخروج من دماره ومن مأزقه المالي.

برّاك والفرصة: وفي موقف يبدو تحفيزيا لأهل الحكم في بيروت، لاتخاذ الموقف الصحيح وعدم تفويت فرصة الدعم الدولي للبنان، كتب برّاك عبر حسابه على منصة "إكس": يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل "بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد". وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: "لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد.

اجتماع رئاسي: في الداخل، وفي الساعات القليلة الفاصلة عن الاثنين، تكثفت الاتصالات بعيدا من الاضواء لوضع اللمسات الاخيرة على الرد اللبناني، وشارك فيها المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان. في السياق، علمت "المركزية" ان اجتماعا رئاسياً ثلاثياً سيعقد في الساعات المقبلة في قصر بعبدا استباقاً لوصول برّاك الى بيروت الاثنين المقبل، تأكيدا على وحدة الموقف الرسمي اللبناني من مضمون الورقة التي ستُسلم اليه. وقبل اللقاء الثلاثي، عقد مستشارو الرؤساء الثلاثة إجتماعاً بعد الظهر، لاستكمال البحث في الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي. وافادت معلومات صحافية أن الأمير بن فرحان زار اليوم رئيس الحكومة نواف سلام في منزله وبحثا في نتائج الاتصالات حول الرد اللبناني. غير ان معطيات اخرى اشارت الى ان بن فرحان غادر لبنان فجرًا، بعد ان التقى سلام للمرة الثانية، وقد عُلِمَ ان بن فرحان خلال اللقاءات السابقة مع المسؤولين، شدّد على أهميةِ إنجاز الاستحقاقاتِ المطلوبة بما يتماشى مع ما التزم به لبنان في خطاب القسم والبيان الوزاري خصوصًا في ملف حصريةِ السلاح بيد الدولة وحتمية اقرار الاصلاحات وتطبيقها. وافيد ان رد لبنان يشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي بشأن هذا الملف. كما يشدد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار كاملاً من قبل إسرائيل. وعلم ان مروحة الإتصالات العربية الجارية من أجل إنجاز الرد اللبناني على الورقة الاميركية تسارعت في الساعات الماضية وشملت فرنسا وايضا إيران. وأفيد ان "لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله وأن النقاش في التنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني".

الحزب سلّم ..لم يسلّم: الى ذلك، قالت المعلومات ان "حزب الله" سلّم ليل أمس ردّه على ورقة برّاك إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد تمسكه بتطبيق قرار وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، مشدداً على أن لا حاجة لاتفاق جديد يعيد النظر بما تم الاتفاق عليه سابقاً والحزب طالب إسرائيل بتطبيق هذا القرار بشكل كامل. وأعلن "حزب الله" في رده أنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار استراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي، مؤكداً استعداده للمشاركة في نقاش بناء. في المقابل، قال المكتب الاعلامي للرئيس بري ان "ما يتم تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلا عن زواره عبر بعض وسائل الإعلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أي موقف نهائي".

السلاح باق: غير ان مواقف مسؤولي حزب الله وعلى رأسهم امينه العام الشيخ نعيم قاسم مساء امس، تؤكد تمسكه بالسلاح وحقَه في المقاومة وأولويةَ انسحاب اسرائيل، على ان يبحث مصير سلاحه في حوار داخلي. في هذا الاطار، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين ان "لا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان التطبيع، ولا أن ينتزع منا سلاح المقاومة، لأن هذا السلاح هو حق مشروع ووسيلة دفاع لا غنى عنها في وجه عدو غادر ومفترس". اضاف "المقاومة باقية، والسلاح باقٍ، والإرادة لا تنكسر، لأننا أبناء الحسين، وسنظل في موقع الدفاع عن أرضنا وكرامتنا، ولن ننحني أمام أي تهديد أو ابتزاز، لا من أمريكا ولا من أدواتها في الداخل والخارج، لأننا أصحاب حق، وهيهات منا الذلة".

كلام إنشائي؟ في المقابل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني في حديث اذاعي "المضحك المبكي أنهم يقولون إن 80% من الرد على الورقة الأميركية قد أنجز، بينما الأهم يكمن في الـ20% المتبقية، إذ ان الـ80% قد تكون مجرد كلام إنشائي. برأيي، الرد لا يجب أن يكون بورقة، بل بتحرك الجيش اللبناني على الأرض وإظهار الفعل قبل الكلام، ثم تأتي الورقة لتوضيح كيفية استتباع الأمر. هناك خطر أن تكون هذه الورقة غير كافية أو أن تبقى حبرا على ورق".

غارات: في الميدان، يقدّم الجيش الاسرائيلي نموذجا عما ينتظر لبنان في حال لم يستجب للمطالب الدولية في ما خص تجريد الحزب من سلاحه، حيث يستمر في تصعيده العسكري. اليوم، استهدفت غارة إسرائيليّة سيّارة في بلدة شقرا في بنت جبيل وأغارت مسيرة على سيارة في منطقة منطقة صف الهوا في بنت جبيل. واستهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في شبعا. واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن "سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي بمسيرات اليوم على بلدات جنوبية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة مواطنين بجروح وذلك وفق التالي: شهيد في صف الهوا بنت جبيل وجريحان، جريح في شبعا وجريحان في شقرا. وبعد الظهر ايضا، استهدفت غارة من مسيرة، بصاروخين، سيارة على الاوتوستراد في مدينة بنت جبيل قرب المهنية، متسببة بسقوط جريح. واعلن الجيش الاسرائيلي انه استهدف 4 عناصر من حزب الله اليوم وقتل واحدا منهم والتحقق جار بخصوص الثلاثة الاخرين.

عراضة مسلّحة: في غضون ذلك، ممارسات بيئة "الحزب" على الارض، لا توحي بأنه في وراد التجاوب مع المطلوب من محليا ودوليا، لناحية حصر السلاح. فقد سُجلت مساء امس عراضة مسلحة لشبان خلال مسيرة عاشورائية في شوارع العاصمة وفي زقاق البلاط تحديدا. هذا التحدي للشرعية ولمعارضي السلاح، دفع بالدولة الى التحرك. فقد علق الرئيس سلام على الحادثة قائلاً "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان. وقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق".

مداهمات: ايضا افيد ان وزير الداخلية أحمد الحجار طلب من قوى الأمن الداخلي والأمن العام تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسلح في بيروت واتخاذ الإجراءات اللازمة. واشار وزير العدل عادل نصار الى أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي طالبًا منه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من شارك في الاستعراض المسلح الذي شهدته شوارع العاصمة بيروت. وفي أعقاب ذلك، تلقى نصار اتصالاً من القاضي جمال حجار أبلغه فيه ببدء الاستدعاءات في هذا الملف. وتحدثت معلومات عن مداهمات في زقاق البلاط.

إدانة: وكتب حاصباني عبر منصة "إكس": المطلوب من الحكومة أن تتخذ موقفاً واضحاً من مظاهر السلاح في العاصمة خلال المسيرات، وللقوى الأمنية والعسكرية أن تطبّق القوانين وتصادر هذا السلاح وتوقف حملته". واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "أكس" ان "أي تصنيف للسلاح بين ثقيل، متوسط وخفيف لا يفيد بشيء. إذا كان السلاح الثقيل هو خطر على امن لبنان السياسي والإقليمي فالسلاح الخفيف هو الأخطر على بناء الدولة. نريد لبنان خال من أي سلاح بيد أي كان وفي أي منطقة لبنانية. وحده الجيش والقوى الأمنية الشرعية لهما الحق بامتلاك السلاح".

المفتي في سوريا: على صعيد آخر، برزت اليوم زيارة مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان الى سوريا. وبينما سيستقبله الرئيس السوري احمد الشرع، استقبل معاونُ وزير الأوقاف السوري سامر بيرقدار ومدير العلاقات العامة أحمد الحلاق، دريان والوفدَ المرافق، لدى وصولهم الى سوريا، في قاعة الشرف في جديدة يابوس. وأدى المفتي دريان والوفد المرافق صلاة الظهر في المسجد الأموي في دمشق للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٥. بعدها، استقبل وزير الاوقاف السورية محمد أبو الخير شكري المفتي دريان في المحطة الثالثة وما قبل الاخيرة التي ستكون في قصر الشعب.

