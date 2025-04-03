شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، على أن الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأميركي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى فلوريدا رداً على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف "البلاد ستزدهر".

وكرر مزاعمه بأن عددا من البلدان "استغلت" الولايات المتحدة تجارياً، حيث قال: "تم استغلالنا لسنوات كثيرة".

يأتي هذا بينما نصح إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي، الدول التي تم فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها بالتحرك سريعاً للتفاوض مع والده.

وكتب نجل ترامب، الذي يشغل منصب نائب رئيس "منظمة ترامب"، الخميس على منصة "إكس": "لا أتمنى أن أكون بموقف آخر دولة تحاول التفاوض على صفقة تجارية مع والدي.. أول من يتفاوض سيفوز، أما الأخير فسيخسر حتماً". وتابع. "لقد شاهدتُ هذا الفيلم طوال حياتي".

وكان الرئيس ترامب قد أقرّ بأن الرسوم الجمركية الشاملة قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنه أكد أن الإعلان عن فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة سيعزز في نهاية المطاف التصنيع المحلي ويخلق المزيد من فرص العمل.

وعند الإعلان عن الرسوم الجمركية، فرض ترامب أيضاً ضرائب إضافية على بعض الدول، منتقداً الدول التي "خدعت" دافعي الضرائب الأميركيين.

وفي منشور له يوم الخميس على موقع "تروث سوشيال"، شبّه ترامب الاقتصاد بمريض يتعافى بعد عملية جراحية. وقال "انتهت العملية! المريض نجا وهو يتعافى". وأضاف: "التوقعات هي أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى. لنجعل أميركا عظيمة من جديد!".

وقد تراجعت الأسواق العالمية في الساعات التي تلت إعلان الرسوم الجمركية. وتفاعلت العديد من الدول الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية مع الخبر، حيث تعهد بعضها بالرد، بينما أشار البعض الآخر إلى أنه سيتواصل مع البيت الأبيض.