قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى "نقاشا رائعا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران والتجارة وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

كما قال في مؤتمر مشترك مع نتنياهو أن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى.

وأضاف "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة".

أما بشأن إيران قال الرئيس الأميركي أن "الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران أعلى المستويات بشأن برنامج طهران النووي"، مضيفاً "على إيران أن تتوقف عن دعم الحوثيين".

وأضاف لصحافيين: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. وستستمر يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث. وأعتقد أن الجميع متفق على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل".

وتابع ترامب: "ربما يكون هناك اتفاق مع إيران وسيكون ذلك رائعا".

واردف: "ربما يكون الاتفاق مع إيران مختلفا وأكثر قوة".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه ناقش مع ترامب "الوضع في غزة والأسرى والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المحتجزون"، مضيفاً "نعمل على إطلاق من تبقى من المحتجزين وعددهم 59".

وتابع "أميركا تقف دائما إلى جانبنا".