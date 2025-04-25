وسط الجدل الحاصل حول شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2024، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستبقى مع الروس.

وقال في مقابلة مع مجلة التايم نشرت اليوم الجمعة إن “القرم ستبقى مع روسيا وزيلينسكي يدرك ذلك”، على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية رفضه هذا المقترح، مدعوما بحلفائه الأوروبيين.

كما كررت وزارة الخارجية الأوكرانية مجدداً اليوم التأكيد أن الوفد الأوكراني شدد في محادثات لندن هذا الأسبوع على المبادئ التي تستند إليها محادثات السلام، وفي مقدمتها عدم الاعتراف بسيادة روسيا على أي جزء من أراضيها المحتلة.

إلى ذلك، ألقى ترامب باللوم على كييف في الصراع الدائر منذ العام 2022، واصفاً رغبتها في الانضمام إلى الناتو بالسبب الرئيسي للحرب.

واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه تحقيق السلام، قائلا “أنا الوحيد القادر على التفاوض معه.. وقطعنا شوطًا طويلاً في المفاوضات”.

لقاء خامنئي

كما أكد أنه مستعدّ للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد علي خامنئي.

وقال:" إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته".

أضاف:" نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران ومن المحتمل أن نضطر لشن هجوم حتى نضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا".

إلى ذلك، أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل به. وأضاف أن إدارته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق بشأة الرسوم الجمركية.



