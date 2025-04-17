اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ليس متعجلا لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية في روما يوم السبت.

وردا على سؤال حول تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” يفيد بأنه تراجع عن فكرة أن تشن إسرائيل هجوما على إيران، قال ترامب “لن أقول إنه تراجع. لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة”.

وأضاف ترامب إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.

وفي سياق آخر وردّاً على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من تقارب بين حلفائها والصين نتيجة رسومه الجمركية، قال ترمب: “أعتقد أننا سنُبرم اتفاقاً جيداً جداً مع الصين”.