أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويتوقع أن يزور الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن” الأسبوع المقبل لمناقشة غزة وقضايا أخرى في المنطقة.

ووصف في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، غزة بأنها “مشكلة كبيرة” يأمل في حلها، وقال: “هذا أمر آخر نود حله، غزة أمر بالغ الأهمية، لقد كانت تحت الحصار لسنوات عديدة”.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن طهران تريد محادثات مباشرة بدلا من العمل عبر وسطاء، مع أن إيران رفضت الأسبوع الماضي عرض ترامب بإجراء مفاوضات مباشرة.

وأضاف: “أرادوا استخدام وسطاء، لا أعتقد أن هذا صحيح بالضرورة بعد الآن”، قائلًا: “أعتقد أنهم قلقون، أعتقد أنهم يشعرون بالضعف، ولا أريدهم أن يشعروا بذلك”.