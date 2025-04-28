Apr 28, 2025 6:17 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

ترامب: أعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على “وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي الأميركية: “أريده (بوتين) أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق”.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان، السبت، “سار على ما يرام”.

وتابع: “زيلينسكي يبدو أكثر هدوءا الآن ويريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا”.

وحين سئل عما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم، أجاب ترامب: “أجل، أعتقد ذلك”.

وأضاف: “الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني”.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o