حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على “وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي الأميركية: “أريده (بوتين) أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق”.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان، السبت، “سار على ما يرام”.

وتابع: “زيلينسكي يبدو أكثر هدوءا الآن ويريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا”.

وحين سئل عما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم، أجاب ترامب: “أجل، أعتقد ذلك”.

وأضاف: “الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني”.