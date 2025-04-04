أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن اعتقاده بأن إيران "تريد محادثات مباشرة" مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد توعّد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية الأحد الماضي، بقصف إيران إذا استمرّت في تطوير برنامجها النووي. وقال إنه إذا رفضت طهران التفاوض على اتفاق نووي جديد، فإن "أموراً سيئة للغاية ستحدث لإيران".

وفي 2015، أبرمت إيران والقوى الكبرى (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) اتفاقاً ينص على رفع عدد من العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ولكن في العام 2018، سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أعلن ترامب أنه منفتح على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد مع إيران، ثم أعلن أنه بعث برسالة إلى القادة الإيرانيين بهذا الشأن. وقالت إيران، الخميس، إنها أرسلت عبر سلطنة عمان ردها على رسالة ترامب.

في سياق آخر، قال ترامب الخميس إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مضيفاً أن بنيامين نتنياهو قد يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقد نقل موقع "أكسيوس" الخميس عن مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته قوله إن زيارة نتنياهو للبيت الأبيض ستتم على الأرجح خلال أسابيع قليلة.

مجلس الشيوخ يحبط محاولة لمنع مبيعات أسلحة لإسرائيل

يأتي هذا بينما رفض مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بأغلبية ساحقة مسعى لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل في محاولة استندت إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بعد القصف الإسرائيلي للقطاع ومنع تسليم المساعدات الإنسانية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 82 صوتاً مقابل 15 صوتاً، و83 صوتاً مقابل 15 صوتاً لرفض قرارين مقترحين بشأن مبيعات القنابل الضخمة وغيرها من العتاد العسكري الهجومي. وتقدم بالمقترحين السناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو عضو مستقل يتحالف مع الحزب الديمقراطي.

ومن غير المرجح إقرار مشروعات قوانين توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل الدعم الراسخ لها منذ عقود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، لكن يأمل مؤيدو مثل هذه المشاريع أن يؤدي طرح هذه القضية إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وفي كلمة حث فيها ساندرز على دعم مشروعي القرارين، وصف ساندرز الخسائر التي لحقت بالمدنيين وما يواجهه آلاف الأطفال من سوء تغذية ومجاعة، خاصة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

وأضاف "ما يحدث الآن لا يمكن تصوره. لقد مضى اليوم 31 يوماً وما زال العد مستمراً دون أن تصل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، لا شيء على الإطلاق. لا طعام، لا ماء، لا أدوية، لا وقود، لأكثر من شهر".