صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "بتاريخ 28- 7-2025 سيتم المباشرة بأعمال إصلاح بلاط البازالت المتضرر في شارع غورو الممتد من شارع جورج حداد لغاية طلعة العكاوي، على عدة مراحل، وذلك اعتبارا من الساعة 8,30 صباحا ولحين الانتهاء من الأشغال لمدة أسبوع واحد لكل مرحلة. ستؤدي هذه الأعمال إلى قطع الطريق بشكل كلي في خلال مراحل العمل.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".