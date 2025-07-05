صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

سيقيم الإتحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025، اعتباراً من الساعة 7،30 ولغاية الساعة11،30 من تاريخ 6-7-2025 في منطقة بتغرين-أوتوستراد الزعرور- بسكتنا، لذلك، سيتم اقفال أوتوستراد الزعرور – بسكتنا بالاتجاهين بالتوقيت المذكور وسيتم تحويل السير المتجه الى منطقة بسكتنا – صنين عبر طريق وادي الجماجم.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.