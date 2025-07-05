Jul 5, 2025 3:41 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

تدابير سير في بتغرين -اوتوستراد الزعرور

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

سيقيم الإتحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025، اعتباراً من الساعة 7،30 ولغاية الساعة11،30 من تاريخ 6-7-2025 في منطقة بتغرين-أوتوستراد الزعرور- بسكتنا، لذلك، سيتم اقفال أوتوستراد الزعرور – بسكتنا بالاتجاهين بالتوقيت المذكور وسيتم تحويل السير المتجه الى منطقة بسكتنا – صنين عبر طريق وادي الجماجم.


 يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o