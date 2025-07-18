نجح المسؤولون اللبنانيون والفعاليات السياسية والدينية الدرزية بمنع انزلاق لبنان إلى أتون اقتتال داخلي يشكل امتداداً للاقتتال الذي اندلع في محافظة السويداء السورية.

وبذل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط جهداً استثنائياً في هذا المجال لضبط الشارع الدرزي في لبنان والذي يعيش منذ بدء المواجهات في السويداء احتقاناً وغضباً كبيراً. وأدى تعاونه المباشر مع الجيش اللبناني لتحييد المناطق الدرزية والبلد عن أي انعكاسات وتداعيات، كما نجحا بمنع قطع الطرقات بحيث لم تُسجّل إلا حادثة وحيدة، الأربعاء، على الأوتوستراد الدوليّ صوفر-عاليه، حيث تجمع عشرات الشبّان وأقفلوا الطريق هاتفين «بالروح بالدم نفديكِ يا سويداء»، قبل أن يتدخّل الجيش لفتح الطريق.

وكان عشرات الشبان تجمهروا أيضاً في ساحة عبد الحميد كرامي «النور» في مدينة طرابلس، ورفعوا الأعلام السورية الجديدة ورددوا صيحات التكبير وهتافات مؤيدة للدولة السورية وشرعيتها، وللرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته.

سلام وجنبلاط

وأجرى رئيس الحكومة نواف سلام، الخميس، اتصالاً بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وشدّدا خلاله على «صيانة وحدة سوريا، وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية، إضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان، وتفادي ردود الفعل التي من الممكن أن تخلق توترات داخلية بين أبناء الوطن الواحد». وأثنى سلام على «الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفعاليات في مختلف المناطق لتفادي أي إشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين».

تدابير استثنائية

وأشار مصدر حكومي لبناني إلى أن «الرئيس سلام كثّف اتصالات مع كل الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية المعنية، وأبرزها وليد جنبلاط لضبط الوضع وتفادي أي احتكاك أو صدام»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تعزيز الجيش والأجهزة الأمنية تدابيرهم في الساعات الـ24 الماضية، واستمرار الاتصالات لإبقاء الوضع مضبوطاً».

من جهته، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «ردة الفعل السريعة من قبل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقوى السياسية المعنية أدت للسيطرة على أي محاولة لانسحاب ما يحصل في السويداء إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «الجيش منع قطع الطرقات، وتم اتخاذ تدابير استثنائية على الأرض، وتسيير دوريات واستحداث نقاط مراقبة لمنع تفلت الأمور». وأشار إلى أنه ما دام الاتفاق ساري المفعول في السويداء، فالأمور تتجه للتهدئة في لبنان.

وكان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» تيمور جنبلاط، «استنكر التعرض للمواطنين على الطرقات أياً كانوا، واستنكر التعرض لضباط وعناصر الجيش اللبناني الذين يقومون بواجب وطني في حفظ الأمن والاستقرار»، وذلك بعد إشكال محدود سُجل على الأوتوستراد الدولي في صوفر.

الأمور مضبوطة

ولا ينكر النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي»، هادي أبو الحسن أن «ما يحصل في سوريا، وبالتحديد في السويداء، له لا شك امتداداته في لبنان نتيجة التداخل الاجتماعي والعائلي بين المكونات الدرزية في البلدين»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه قد تم ضبط الأمور لبنانياً، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً: «لكن يبقى الأهم أن يصمد اتفاق وقف النار، والعمل على تثبيته من خلال المصالحة، وانطلاق حوار وطني سوري».

وشدد أبو الحسن على «وجوب أن نقدّم الرأي العاقل والمسؤول والحريص لبنانياً؛ لأنه من السهل إطلاق مواقف هنا فيما أهلنا في جبل العرب هم من يدفعون الثمن»، مشيراً إلى مشاركته إلى جانب النائب جنبلاط بلقاء عقد مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لشكره على الدور الذي قام ويقوم به الجيش.

وكان رئيس حزب «التوحيد العربي» والوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب، أعلن في وقت سابق وعلى خلفية التطورات في السويداء، عن انطلاق تشكيل مسلح جديد تحت اسم «جيش التوحيد»، داعياً الدروز إلى «المقاومة بالسلاح».

بولا أسطيح - "الشرق الأوسط"