أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام وصول عدد مستخدميها إلى أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، حيث كشفت المنصة المتخصصة في نشر الصور والفيديو عن نمو حديث مدفوع بشكل أساسي بخدمات الرسائل المباشرة ومقاطع الفيديو القصيرة المعروفة باسم ريلز والتوصيات.

ووفقًا لآدم موسيري، رئيس إنستغرام التابعة لشركة ميتا بلاتفورمس، ستركز المنصة بشكل متزايد على هذه الميزات في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، تخطط المنصة للسماح لكل مستخدم بتخصيص إعدادات الخوارزمية التي تختار توصيات المنشورات والفيديوهات القصيرة التي تظهر أمامه، كما ستسمح للمستخدم بالنظر عن كثب في كيفية عمل الخوارزمية التي كانت حتى الآن لغزا كبيرا للعديد من المستخدمين.

ستعرض صفحة إعدادات جديدة تقييم إنستغرام لاهتمامات المستخدمين، مما يتيح لهم حذف أو إضافة مواضيع، مما يمنح المستخدمين في النهاية مزيدا من التحكم في المحتوى الذي يشاهدونه.

وسيتمكن المستخدم من الانتقال إلى صفحة في الإعدادات تطلعه على ما تعتقد أنه يهمه، وإجراء جميع التغييرات التي يريدها"، بحسب موسيري.

في البداية، ستؤثر هذه التغييرات على اختيارات المستخدمين للفيديوهات القصيرة في قسم ريلز، على أن تتبعها أقسام أخرى في المنصة في وقت لاحق.

وألمح موسيري إلى أنه في عصر التوجيه الآلي لمحتويات مواقع التواصل الاجتماعي اعتمادا على بيانات المستخدمين: "لا تزال متابعة الحسابات مهمة، ولكن ليس بالقدر الذي كانت عليه سابقًا".

ونتيجةً لذلك، أصبح المستخدمون أكثر اهتماما بتعديل خوارزمياتهم بدلا من متابعة حسابات محددة.

في قطاع ريلز، تنافس إنستغرام منصة الفيديوهات تيك توك الذي تواجه غموضا بشأن مستقبلها في الولايات المتحدة منذ شهور.

وتتجه عمليات تيك توك في الولايات المتحدة الآن نحو بيع محتمل إلى مستثمرين أميركيين.

في الوقت نفسه رسخت منصة يوتيوب المملوكة لشركة غوغل مكانتها كمنصة فيديوهات قصيرة من خلال قسم شورتس (للفيديوهات القصيرة).

وتعتمد منصة تيك توك بصورة أكبر على خوارزميتها في تحديد الفيديوهات، التي تظهر لأي مستخدم، على أساس الفيديوهات التي يشاهدها المستخدم لفترة طويلة أو يتجاوزها بسرعة إلى فيديو آخر.