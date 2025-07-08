Jul 8, 2025 8:39 AMClock
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تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: الهجوم أدى لمقتل 5 جنود وإصابة 14 اثنان منهم إصابتهما خطيرة و6 متوسطة

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