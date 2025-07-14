المركزية- بإيقاع قوي وعلى نار حامية، بدأت تحضيرات أندية كرة السلة للموسم المقبل من بطولة لبنان بعد انتهاء الموسم الحالي بتتويج الرياضي بطلاً يوم الجمعة الماضي.

وبحسب بعض المصادر، فإن نادي بيروت قد لا يكون منافساً قوياً على اللقب الموسم المقبل مع رحيل نجميه علي مزهر وسيرجيو درويش الى الدوري الياباني، لذا ربما ينتهي الأمر الى تشكيل فريق متواضع لإثبات الوجود.

أما نادي الأنطونية، فقد وقّع مع لاعب بيروت مارك خوري، وبالنسبة لنادي الحكمة، هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن أن لاعب بيروت علي حيدر يقترب من التوقيع مع الحكمة للموسم المقبل، علماً أن النادي الاخضر سيحاول المحافظة على نجمه عمر جمال الدين، في وقت تحدثت أنباء انه تلقى عرضاً للعب في اليابان، لكن ما من شيء محسوم حتى الآن وإدارة النادي ستجتمع مع جمال الدين في الأيام المقبلة لتحديد مصيره مع الفريق للموسم المقبل.

نادي الرياضي من جهته، دخل بجدية في مفاوضات مع لاعب ارتكاز نادي طبيعة الايراني، الكرواتي ايفان بوفا للعب معه الموسم المقبل بعدما جدد الأصفر لمعظم لاعبيه.