المركزية- التحضيرات لموسم بطولة لبنان لكرة السلة المقبل تجري على قدم وساق، ومزيد من اللاعبين ينتقل من أندية الى أخرى.

وقد أعلن نادي الرياضي تجديد عقد لاعبه بلال طبارة لموسم اضافي بعدما جدد عقود معظم لاعبيه:كريم زينون، اسماعيل احمد، امير سعود، علي منصور، يوسف غنطوس، هايك غيوكجيان، فضلاً عن توقيعه مع اللاعب الكراوتي ايفان بوفا آتياً من نادي طبيعة الإيراني.

ونفت مصادر مقربة من الرياضي الأنباء التي تحدثت عن التوقيع مع اللاعب الاميركي ستادمون لامون، واكدت عدم وجود اي مفاوضات ايضاً مع اللاعب علي حيدر.

نادي هومنتمن من جهته، جدّد لكل من غاري شيفيشيان وغابريل عجميان، فيما انتقل اللاعب كيفورك كيفورك الى نادي الانترانيك.

من جهة أخرى، أعلن نادي هوبس عن التجديد لمدربه جيلبير نصر عاماً آخر.