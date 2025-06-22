التصعيد العسكري متواصل بين إسرائيل وإيران، والمعركة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات في ظلّ تعثّر الحلّ الدبلوماسي، حيث أعلن مسؤول إيراني بارز، بعد جولة مفاوضات جنيف، أن المقترحات الأوروبية غير واقعية وتشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وفي الساعات الماضية وسّع الطرفان دائرة أهدافهما، وصعّدا هجماتهما، حيث واصلت طهران القصف الصاروخي على مواقع إسرائيلية، معلنة إسقاط عشرات المسيّرات، فيما استكملت تل أبيب عملية "الأسد الصاعد" ضد الأهداف الإيرانية.

هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل سعيد إيزادي، قائد فرع فلسطين في "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية على شقة بمدينة قم الإيرانية، واصفًا تصفيته بالإنجاز الكبير للمخابرات الإسرائيلية والقوات الجوية.

كما كشف الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في "فيلق القدس" بنهام شهرياري في غرب طهران، مشيراً إلى أنّه كان مسؤولًا عن نقل الأسلحة من النظام الإيراني إلى "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في غزة و"الحوثيين" في اليمن.

إلى ذلك، أكدت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر أمني لبناني رفيع المستوى وآخر من "كتائب سيد الشهداء" العراقية المتحالفة مع إيران، مقتل المرافق الشخصي للأمين العام السابق لـ حزب الله" حسن نصرالله، أبو علي خليل، الملقّب بدرع السيّد"، ونجله، في غارة جوية إسرائيلية على طهران، أدّت أيضًا إلى مقتل مسؤول الوحدة الأمنية في "كتائب سيد الشهداء".

وفي تطوّر لافت، قال مسؤولان أميركيان لـ "رويترز"، إن الولايات المتحدة الأميركية تنقل قاذفات قنابل من طراز بي-2 إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالحرب الراهنة.

ولكن هذه القاذفات مصمّمة لتدمير أهداف في أعماق الأرض، ويمكن استخدامها لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك موقع فوردو

تحذير جديد للبنان

وسط هذه الأجواء، انضمّت لندن إلى واشنطن، في تحذير لبنان من مغبة التورّط في الحرب الراهنة. فقد تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالًا من نظيره البريطاني دافيد لامي، الذي نقل له دعم بلاده والمجموعة الأوروبية للبنان، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، ومحذرًا من تداعيات خطيرة في حال أي تدخل في هذا الصراع.

هذا وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع الجالية اللبنانية في إيران، واطلعت من السفير اللبناني في طهران حسن عباس على آخر التطورات هناك، ونقلت اليه توجيهات الوزير يوسف رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لكل اللبنانيين الموجودين في المدن الإيرانية.

أمنيًا، سجّل فصل جديد من الاعتداء على "اليونيفيل"، حيث اعترض أكثر من خمسين مدنيًا إحدى دورياتها في محيط بلدة السلطانية في بنت جبيل، ومنعوها من دخول البلدة، بحجة أنّها غير مصحوبة بمواكبة من الجيش اللبناني.

الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أكد أنّ الحشد كان عدائيًا، ولكن لم يُلاحظ وجود أي أسلحة، مشدّدًا على أنّ "حرية الحركة تعدّ شرطًا أساسيًا لتنفيذ مهام "اليونيفيل"، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية".

"نداء الوطن"