أصدرت شركة "آبل" تحديثا أمنيا جديدا لنظام iOS 18.4 لهواتف "الآيفون" تضمن معالجة العديد من المشاكل الأمنية التي تم اكتشافها مؤخرا في النظام.

ولأول مرة في تاريخ الشركة، حمل التحديث بصمات لبنانية واضحة، حيث شكرت الشركة في موقعها الرسمي الباحث الأمني اللبناني حسن شيت من فريق Semicolon لمساهمته في الكشف عن واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استدعت إصدار تحديث عاجل للنظام لمعالجتها.



وفي التفاصيل، تمكن فريق Semicolon من اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تهدد خصوصية مستخدمي اجهزة آيفون وآيباد في جميع أنحاء العالم، حيث تتيح الثغرة الوصول إلى صور المستخدمين والتحكم بها حتى لو تم تفعيل خيارات حماية متقدمة مثل تقنية التعرف على الوجه Face ID التي تستطيع الثغرة تجاوزها دون علم المستخدم. ورغم اصلاح الثغرة من خلال التحديث الجديد التحديث الجديد، لم تسمح آبل لفريق Semicolon بنشر المزيد من المعلومات التقنية عن الثغرة وكيفية اكتشافها واستغلالها، ودعى الفريق كافة مستخدمي أجهزة آبل إلى تحديث النظام بشكل عاجل لتفادي المخاطر الأمنية.



يذكر، أنها ليست المرة الأولى التي يلمع بها اسم لبنان في مجال الأمن الإلكتروني حول العالم، حيث تتصدر أسماء الباحثين الأمنيين اللبنانيين لوائح شرف كبرى الشركات العالمية مثل ميتا وغووغل ومايكروسوفت.

ويعد فريق Semicolon اللبناني واحدا من أهم الفرق الأمنية على مستوى العالم، حيث ضم منذ تأسيسه عام 2016 نخبة من ألمع العقول اللبنانية في مجال الأمن الإلكتروني، وقد أعلن الفريق مؤخرا عن إبلاغه عما يزيد عن 3000 ثغرة أمنية في مختلف الشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، مع عوائد مكافآت تخطت المليون دولار أمريكي تقاضاها نتيجة مساهمته الفاعلة في حماية هذه الشركات.