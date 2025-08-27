Aug 27, 2025 4:18 PMClock
اقتصاد
تجنباً للفيضانات... تحذير قبيل موسم الأمطار

المركزية- دعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، "وزارة الداخلية وجميع البلديات مع اقتراب موسم الامطار في الخريف، الى ضرورة فتح جميع المجاري والسواقي والقنوات وتنظيف الأنهار، لمنع حدوث فيضانات عند هطول الأمطار، على ألا ترمى النفايات التي لا تزال على حافة القنوات إنما يجب رميها بمكان بعيد كي لا تعود وتسقط في المجاري".

كما دعت المواطنين الى "عدم رمي النفايات من قناني البلاستيك وعبوات التنك وكل ما هو من نفايات، على الطرقات وفي المجاري لأنها ستتسبّب بتسكير المجاري وحدوث فيضانات".

