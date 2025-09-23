نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) مساء الإثنين 22 أيلول 2025 طاولة مستديرة في حرم المعهد العالي للأعمال في بيروت (ESA Business School) بعنوان: "بناء المستقبل، اليوم!". شارك في اللقاء معالي وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط كمتحدّث رئيسي، وأدار الحوار د. مراد عون، عضو التجمّع، بحضور مدير عام المعهد العالي للأعمال السيّد ماكسنس دويو وعدد كبير من أعضاء التجمّع.

افتتحت رئيسة التجمّع السيدة جومانا صدّي شعيا الجلسة مؤكدة دعم RDCL الثابت لمؤتمر "بيروت واحد" (Beirut One) المزمع عقده في تشرين الثاني 2025. كما شدّدت أنّ التجمّع، ومنذ تأسيسه، يؤكّد دور القطاع الخاص الشرعي كشريك أساسي في صناعة السياسات وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، لافتة أنّ بناء الغد يبدأ بخطوات عملية منذ اليوم.

من جهته أوضح د. مراد عون، الذي أدار الجلسة، أنّ الهدف من هذه الطاولة المستديرة هو فتح حوار مباشر ومسؤول بين الحكومة والقطاع الخاص الشرعي بغية إعادة بناء الثقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أن الاستحقاقات الآنية لا تنفصل عن رؤية تحولية وإيجابية بعيدة المدى.

من جهّته عرض معالي وزير الاقتصاد والتجارة د.عامر البساط ملامح المرحلة المقبلة وقراءته لها، مشيراً إلى انتقال الاقتصاد إلى مستوى من الاستقرار النسبي يتيح البناء عليه، خاصّةً إذا اقترنت هذه الإيجابيات بإصلاحات واضحة واستثمارات فعّالة. كما لفت إلى أنّ العمل الحكومي انطلق بمسار متوازٍ يجمع بين المعالجات اليومية وخريطة طريق بنيوية تُعيد تفعيل المؤسسات، وترسم سياسات قطاعية واضحة، وتطوّر آليات اتخاذ القرار. وشدّد على أنّ المقاربة الصحيحة لا تكتفي بالإجراءات السريعة، بل ترتكز على رؤية طويلة الأمد تضمن استدامة النتائج وعدم قابليتها للارتداد.

كذلك، توقّف البساط عند مجموعة أولويات مترابطة هي إعادة تفعيل القطاع المالي وفق إطار نظري وتنظيمي واضح; تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة; خفض كلفة الإنتاج من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية; بالإضافة إلى إطلاق مسارات قطاعية في الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، بما يتيح انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد أكثر إنتاجية. واعتبر أنّ نجاح هذه المقاربة يتطلّب مشاركة واسعة من القطاع الخاص الشرعي كما وقنوات تمويل مستدامة، إلى جانب تعبئة قدرات اللبنانيين في الداخل والانتشار.

وفي سياق التحضير لمؤتمر "بيروت واحد" (Beirut One) ، جرى التأكيد على أنّ غاية هذا المؤتمر ليست إطلاق الوعود، بل الانتقال الفعلي إلى سردية ثقة جديدة تبرز قوّة القطاع الخاص الشرعي وتستنهض طاقات الانتشار اللبناني، وتطرح فرصاً استثمارية عملية قابلة للدرس في قطاعات منتِجة، على أن تترافق مع التزام حكومي واضح بمسارات الإصلاح. كما تمّ التشديد خلال الحدث على الطابع العملي لمؤتمر "بيروت واحد" وذلك لجمع الرؤى القطاعية مع مشاريع وأفكار قابلة للمتابعة.

وأتاحت الجلسة حواراً تفاعلياً مع أعضاء التجمّع حول محاور المؤتمر المرتقبة، ولا سيما تحفيز الاستثمارات المنتِجة، وتطوير البنى التحتية، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري، كلّ ذلك مع إبراز أهمية الاستمرارية المؤسساتية لضمان تراكم المكاسب وتحويل الانطلاقة الراهنة إلى مسار غير قابل للتراجع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة نشاطات وأحداث ينظّمها تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) لإشراكٍ فاعلٍ لأعضائه في صياغة رؤية وطنية عملية تستند إلى مبادئ برنامج ASPIRE – Together Lebanon ، وترسّخ دور القطاع الخاص الشرعي كونه شريكاً رئيسياً في مسار التعافي والتحوّل الاقتصادي في لبنان.