طلال عيد

المركزية - أفادت الاحصاءات الصادرة عن إدارة الجمارك اللبنانية آن القيمة الإجمالية لفاتورتي الاستيراد والتصدير عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية خلال الربع الأول من العام الحالي،جاءت اكبر مما كانتش عليه في الفترة ذاتها من العام 2024. حسب تصريح الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية ايلي زخور ؛

فقد بلغت فاتورة الاستيراد إلى لبنان 4,378 مليار دولار مقابل 3,972 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 406 مليون دولا ونسبته 10.22 %

كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان الى 956 مليون دولار مقابل 731 مليون دولار ، اي بارتفاع قدره 225 مليون دولار ونسبته 30,78%

وادت الزيادة الكبيرة بفاتورة الاستيراد إلى ارتفاع العجز التجاري اللبناني إلى 3,422 مليار دولار مقابل 3,241 مليار دولار اي بنمو قدره 181 مليون دولار ونسبته 5.58 %.

واظهرت الاحصاءات أيضا ان الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى لبنان في الربع الأول من العام الحالي. فقد صدرت سلعا إلى لبنان بقيمة قدرها 487 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة قدرها 78 مليون دولار ونسبته 19,07 %

وتمثل الصادرات الصينية الى لبنان في الربع الأول من العام الحالي والبالغة 487 مليون دولار اي ما نسبته 11,12% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان والبالغة 4,378 مليار دولار في حين كانت الصادرات الصينية في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 409 مليون دولار تمثل ما نسبته 10.30% من القيمةالإجمالية لفاتورة الاستيراد والبالغة 3,972 مليار دولار.

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كما بينت فاتورة التصدير من لبنان أن سويسرا تصدرت قائمة البلدان المستوردة من لبنان في الريع الاول من العام الحالي. فقد استوردت سلعا لبنانية بقيمة بلغت 277 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار فقط ، اي بارتفاع قياسي قدره 245 مليون دولار ونسبته 765.63%.

وتمثل الواردات السويسرية من لبنان في الربع الأول من العام الحالي والبالغة 277 مليون دولار ، ما نسبته 28,98% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 956 مليون دولار بينما كانت الواردات السويسرية من لبنان في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 32 مليون دولار تمثل ما نسبته 4,38% فقط من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 731 مليون دولار.

من ناحية أخرى، ظل مرفأ بيروت محتلا المرتبة الأولى بفاتورة الاستيراد إلى لبنان خلال الربع الأول من العام الحالي. فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة عبره 2,838 مليار دولار مقابل 2,345 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 493 مليون دولار ونسبتها 21%.

وتمثل فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر مرفا بيروت البالغة 2,838 مليار دولار في الربع الأول من العام ما نسبته 64,82 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 4,378 مليار دولار ، بينما كانت فاتورة الاستيراد عبر المرفأ في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2,345 مليار دولار تمثل ما نسبته 59.04% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 3,972 مليار دولار.

بينما استعاد مطار رفيق الحريري الدولي المرتبة الأولى شعلى صعيد التصدير من لبنان خلال الربع الأول من العام الحالي. فقد بلغت فاتورة التصدير عبره 482 مليون دولار أمريكي مقابل 248 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام، اي بارتفاع قدره 234 مليون دولار ونسبته 94,35%

وتمثل فاتورة التصدير من لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي البالغة 482 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 50,41% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 956 مليون دولار في حين كآنت فاتورة التصدير عبر مطار رفيق الحريري الدولي والبالغة 248 مليون دولار تمثل ما نسبته 33,93 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 731 مليون دولار أمريكي.