في أجواء مبهرة جمعت الحماسة والجمال والرقي، شهد لبنان حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025 الذي أقيم هذا العام في استديوهات "إيزول" - ذوق مصبح.

وقد توجّت بيرلا حرب 22 عاما على عرش الجمال اللبناني وهي ابنة المعمرية الجنوب وحلت كلوي خليفة وصيفة أولى فيما حلّت كارلا دحدح وصيفة ثانية، ياسمينا حلبي وصيفة ثالثة وسارة سماحة وصيفة رابعة.

ووصلت المنافسة إلى مرحلة مفصلية مع إعلان أسماء المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 اللواتي واصلن مشوارهن نحو التاج واللقب، وهنّ: آية فخر، كلوي خليفة، كارلا دحدح، ماريلين يمين، بيرلا حرب، سارة سماحة، ياسمينا حلبي، إنغرد قازان.

وبعدها، تأهلت خمس شابات فقط ليستمرّ بينهن التنافس على اللقب والتاج، وهنّ: ياسمينا حلبي، كلوي خليفة، سارة سماحة، بيرلا حرب، كارلا دحدح.

وتميّز الحفل الذي قدمته الإعلامية هيلدا خليفة وأحيته الفنانة نانسي عجرم، بوجود لجنة تحكيم متخصصة طرحت الأسئلة على الشابات المشاركات في المسابقة لتقييم إجاباتهنّ وإطلالاتهنّ وجمالهنّ لدى مرورهنّ على المسرح.

تألفت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2025 من: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، النائبة بولا يعقوبيان، المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، خبير التجميل بسام فتوح، عارضة الأزياء ريم السعيدي، ملكة جمال لبنان 2015 فاليري أبو شقرا، ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا، الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف.