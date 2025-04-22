اندلع حريق، الثلاثاء، في مستودع للذخائر في منطقة فلاديمير شرق روسيا، ما أدى إلى انفجارات، حسبما أعلن الجيش الروسي، الذي أرجع أسباب الحادث إلى عدم التزام معايير السلامة.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تطبيق تلغرام، بأن "بسبب (اندلاع) حريق في محيط قاعدة عسكرية في منطقة فلاديمير، وقع انفجار ذخائر مخزنة في مستودع".

وأضافت "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، والسبب وراء الحريق هو مخالفة قواعد السلامة خلال العمل بمواد متفجرة".

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر إطفاء تابعين للجيش ووزارة الطوارئ أُرسلوا إلى المكان، من دون أن تحدد الموقع الدقيق للحريق.

من جانبها، أشارت النيابة العامة في منطقة فلاديمير إلى أن انفجارا وقع بالقرب من بلدة بارسوفو الواقعة على بعد حوالى 80 كيلومترا شمال شرق موسكو، فيما أعلن حاكم المنطقة حالة الطوارئ في مقاطعة كيرجاتش حيث تقع بارسوفو.

وقال الحاكم ألكسندر أفديف في منشور عبر تطبيق تلغرام، "تجري عمليات إجلاء في المناطق التي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بانفجار الذخائر".

ووفق وزارة الدفاع الروسية، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث و"سيتمّ تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة".

وتشهد مستودعات الذخائر حرائق وانفجارات بشكل متكرر في أنحاء مختلفة من روسيا، خصوصا جراء عدم الالتزام بقواعد السلامة أو بسبب الحالة المتداعية لمخزونات الأسلحة ومواقع التخزين.

ومنذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في العام 2022، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته مرّات عدّة عن ضربات على مستودعات ذخائر في روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة "فلاديمير" شرقي موسكو، في أعقاب انفجار وقع اليوم الثلاثاء.

وذكر ألكسندر أفدييف، حاكم المنطقة، في وقت سابق أن انفجاراً وقع في منطقة "كيرجاتش"، وأن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث.

ولم يذكر تفاصيل الحادث، وما إذا كان هناك أي قتلى أو مصابين.

https://x.com/i/status/1914691920678264897

https://x.com/i/status/1914691920678264897

https://x.com/i/status/1914691920678264897