أعلن عدد من زعماء العالم عن عزمهم حضور جنازة البابا فرنسيس التي ستُقام اليوم السبت، في ساحة القديس بطرس، أبرزهم ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن من هم أبرز الغائبين عن الحضور؟



بالرغم من تأكيد أبرز زعماء الدول الغربية الحضور، كشفت مصادر عن غيابات بارزة للجنازة المرتقبة.



أبرز الغائبين:



فلاديمير بوتين

لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنازة. لم يُحدد الكرملين سبباً محدداً، لكن سفره الدولي محدود بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.



وقد بعث بوتين برسالة إلى الكاردينال كيفن فاريل، رئيس الكنيسة الكاثوليكية.



بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون حاضرا في الجنازة.



ملك هولندا

لن يحضر الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما جنازة البابا فرانسيس السبت. وسيحتفل الزوجان الملكيان وعائلتهما بـ"عيد الملك" في دويتينخيم كما هو مخطط له، وفقا لما أعلنته هيئة المعلومات الحكومية الهولندية.

كندا

أعلن رئيس وزراء كندا المؤقت مارك كارني أنه لن يحضر الجنازة، بسبب الانتخابات "الحساسة" المقبلة.



أوكرانيا

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى احتمال عدم حضوره جنازة البابا فرنسيس الراحل في روما السبت.



وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف: "إذا لم أتمكن من الحضور، فسيتم تمثيل أوكرانيا تمثيلاً مشرفاً، حيث سيحضر وزير الخارجية أندريه سيبيها والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا".