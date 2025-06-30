فرض بيروت فيرست كلوب مباراة خامسة فاصلة ومضيفه الحكمة بيروت في الدور نصف النهائي "فاينال فور" لبطولة لبنان في كرة السلة لتوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه بفارق نقطة واحدة 88 - 87 مساء الأحد في قاعة النادي الرياضي غزير.

وسجل الاميركي جو يونغ ثلاثية قاتلة لبيروت قبل النهاية ب1.9 ثانية عادل بها الارقام، واضاف نقطة الفوز من رمية حرة اثر خطأ تعرض له اثناء تنفيذه التسديدة، وأعاد لفريقه أفضلية الأرض.

وتقام المباراة الخامسة الفاصلة العاشرة الا ربعا مساء الثلاثاء في قاعة مجمع الشياح الرياضي البلدي المحسوب ارضا لبيروت.