تقدم "بيروت فيرست كلوب" على ضيفه "الحكمة" بيروت 1 - 0 من خمس مباريات ممكنة بينهما في الدور نصف النهائي "فاينال فور" من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه بفارق ست نقاط 87 - 81، في المباراة التي اجريت بينهما مساء الاحد في مجمع الشياح الرياضي البلدي في الشياح.

ويلتقي الفريقان في مباراتهما الثانية ضمن السلسلة عند الساعة العاشرة الا ربعا من مساء الثلاثاء في قاعة النادي الرياضي غزير المحسوبة ارضا للحكمة.

فيما يحل الرياضي بيروت مساء الاثنين ضيفا على هومنتمن بيروت في قاعة مزهر بانطلياس، وهو متقدم 1 - 0 بفوزه في المباراة الاولى مساء السبت في قاعة صائب سلام بالمنارة.