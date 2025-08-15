أعربت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"جريدة الأنباء الالكترونية" عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي. وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد "لمرة أخيرة"، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهامهم تدريجياً. ويشكل الاجتماع الذي عقد فجر اليوم بتوقيت بيروت فرصة لتبادل الآراء وتقديم مقترحات لتعديل الاقتراح الفرنسي، حيث تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بانتهاء التهديدات من الجنوب، وتبقى الأنظار مشدودة نحو مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيتبنى صيغة تضمن تمديدًا انتقاليًا لليونيفيل أم سيدخل عليه تعديلات تريدها واشنطن.



أما في لبنان الذي يترقب زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك مطلع الأسبوع القادم ومن بعده المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، بدأت تتسرب للإعلام خطة الجيش اللبناني المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، والتي تتوزع على أربع مراحل. حيث من المتوقع أن تُعرَض في أول جلسة حكومية قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن موعدها يوم الثلاثاء في الثاني من أيلول إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه.



ووفق المصادر فإن خطة الجيش على مراحل أربع تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجياً وفق معيار جغرافي." وتتضمن مهلاً زمنية مطابقة مع المهل التي طرحت في ورقة برّاك أي على أربعة أشهر، مع الإشارة إلى أن جنوب الليطاني استغرق حتى الآن نحو ثمانية اشهر.

"الأنباء الالكترونية"