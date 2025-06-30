المركزية- خطوة واحدة تفصل إما نادي الحكمة وإما نادي بيروت عن التأهل الى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، والحسم هو في مواجهة مثيرة خامسة غداً الثلاثاء في الشياح عند الساعة 9h45.

وكان نادي بيروت قد عادل السلسلة المجنونة التي تجمعه بالحكمة بعد فوزه في الدقائق الأخيرة امس في غزير بنتيجة 88_87 بعدما تمكن الاميركي جو يونغ من تسجيل سلة ثلاثية قاتلة في الثواني الاخيرة وحصوله بعدها على خطأ مع رمية حرة أعطت الفوز لبيروت بعدما كان متأخراً بفارق 14 نقطة.

وقال لاعب فريق بيروت علي مزهر ان المباريات السابقة أصبحت وراء الفريق وأن كل الأنظار تتجه الى مساء الثلاثاء، وسيفعل النادي المستحيل من اجل الفوز والتأهل الى النهائي.

واضاف مزهر انه لم يتوقع من اللاعب جو يونغ ان يسجل السلة الحاسمة في الثواني النهائية مشيراً الى اخطاء حصلت سيتم تفادي تكرارها في اللقاء الحاسم.

وفي حال فوز بيروت الثلاثاء، فسيتأهل للمرة الثالثة على التوالي الى النهائي بعدما فاز العام 2022 بلقب البطولة على حساب الرياضي.