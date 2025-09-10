المركزية - أقام النادي الرياضي - مهرجانه الرياضي الاول، لاطلاق أكاديمية الكرة الطائرة للسيدات، على ارض ملعب برجا البلدي "ملعب المرحوم عبدالسلام سعد"، برعاية وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان وحضورها، وبالتعاون مع النائب حليمة القعقور، حضره سفير بلجيكا ارموند بوليز، سفير هولندا فرانك مولن، سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي، ممثلة الامم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان مسيري، النواب: بلال عبدالله وحليمة القعقور، نجاة صليبا، شربل مسعد، رئيسة البرامج في منظمة "اليونيسكو" ميسون شهاب، الدكتور حمزة حمية ممثلا النائب السابق مجمد الحجار، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو، الاب عماد عبد الساتر، الاب ميشال خوري، وسام الحاج ممثلا الحاج جميل بيرم، الرئيس السابق للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية محمد سعيد عويدات، العميد رائف سعد، العميد قاسم عويدات، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف، عضو الاتحاد العربي للكرة الشاطئية غسان قرداحي، مدرب منتخب لبنان للسيدات إيلي النار، مديرة مركز "أبعاد" غيدا عيتاني، رئيسة جمعية" female "حياة مرشاد، الفنانون: مازن معضم، سعد رمضان وفايا يونان، رئيس النادي الرياضي حسام الغوش وأعضاء النادي، رؤساء اندية وجمعيات، أساتذة جامعيين، مدراء مدارس، وحشد من ابناء المنطقة.

غطاس: أفتتح الحفل بالنشيد الوطني وترحيب وتقديم من سارة حسام الغوش، ثم ألقت تغريد غطاس كلمة النادي، فنوهت بجهود عضو الهيئة الادارية عبدالله الغوش في تأسيس فريق اكاديمية الكرة الطائرة للسيدات، لافتة الى ان "النادي يسعى الى تفعيل العمل الرياضي من خلال تشجيع الجيل الشاب للانتساب الى النادي. كي لا ينحرف الى امور اخرى"، مؤكدة ان "الهيئة الادارية في النادي قطعت وعدا بالمتابعة الجدية للوصول الى ما تتطلع اليه" . وشكرت للوزيرة بيرقادريان رعايتها، والنائبة حليمة القعقور دعمها المهرجان ماديا ومعنويا .

وأعلنت انطلاق أكاديمية كرة الطائرة للسيدات.

المعوش: كلمة بلدية برجا ألقاها رئيس اللجنة الرياضية رائد المعوش فلفت الى ان "أكاديمية كرة الطائرة للسيدات مشروع رياضي واجتماعي، فالاكاديمية عرابها النادي الرياضي، الا انها ستكون حصيلة مشروع جماعي يشارك فيه البلدية كسلطة محلية، والمدربون والأهالي والفتيات والسيدات لتشكيل شبكة نجاحات تمتد من الملعب الى المجتمع".

واعتبر أن "مستقبل الرياضة للسيدات في برجا يبدأ اليوم بخطوة جريئة لنؤكد ان الفتيات والنساء لسن متلقيات للفرص بل صانعات لها" .

القعقور: وكانت كلمة للنائبة القعقور، فشكرت "كل من ساعدها ودعم مبادرات النساء في الرياضة"، لافتة الى ان "الرياضة ليست ترفا او مجرد لعبة ، بل ضرورة وركيزة اساسية في التنمية والسلام، فالكل يتحدث عن فاقد التعليم بسبب الازمات التي مررنا بها، لكن لا احد يتكلم عن فاقد التعليم والخسائر التي تكبدناها في الرياضة".

وأكدت انه "في ظل الانقسامات والتطرف الطائفي الذي نعيشه والذي يفتت المجتمع ويضعف دولتنا، لا بد ان نذكر الرياضة كعامل اساسي لإدارة التنوع ولتعزبز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي". واشارت الى انه "عندما يمنح الشباب وخاصة الشابات فرصة التعلم والمشاركة في الرياضة، يبنين الثقة بالنفس، ويطورن مهارات القيادة ويتعلمن كيف يعملن معا لتحقيق اهداف مشتركة".

وتناولت القرارات التي اتخذتها الامم المتحدة لتعزيز دور المرأة في الرياضة وعدم تهميشها، ومشاركتها في القيادة وصنع القرار، فضلا عن كون الرياضة عامل ممكن في التنمية المستدامة.

وأكدت أن "وزارة الشباب والرياضة وزارة اساسية، ودعمها ودعم الشباب هو اساس لتعزيز الانتماء والهوية والمواطنة، ولكي نبني دولتنا القوية والقادرة بجهد جماعي لا يترك احدا".

بيرقداريان: وتحدثت راعية المهرجان الوزيرة نورا بيرقداريان فقالت: "يسعدني ان اكون بينكم اليوم في هذا الحدث الرياضي والوطني العام لاطلاق أكاديمية الكرة الطائرة للسيدات في برجا، والذي هو ليس مجرد نشاط رياضي بل هو رسالة مفادها ان للمرأة اللبنانية الحق الكامل في ان تمارس الرياضة وان تتقدم وتنافس وتبدع كما فعلت في كل الميادين الاخرى . اننا في وزارة الشباب والرياضة نؤمن ان دعم المرأة في الرياضة ليس فقط حقا مكتسبا ، بل هو ايضا ركيزة من ركائز مجتمع اكثر عدالة وصحة".

ولفتت الى ان "موقع المرأة في الرياضة هو اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة وتكافؤ الفرص"، مؤكدة بان "تمكين المرأة رياضيا هو خطوة نحو تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وهو جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة العادلة التي نحلم بها".

وهنأت منظمي المهرجان، وشكرت النائبة القعقور، التي كانت وراء هذا المشروع ومتابعتها الجدية له، وعلى إيمانها العميق بأهمية دعم الرياضة النسائية في منطقتها.

ولفتت الى ان "برجا الغنية بتاريخها وتنوعها وشبابها تؤكد مجددا انها قادرة على ان تكون نموذجا في احتضان الطاقات النسائية وفتح المجال امامها لتعبر عن نفسها وتبدع".

وتوجهت الى "المشاركات في الاكاديمية بالقول: أنتن الاساس ،اثق بكن وانتظر منكن الكثير، الرياضة تبني الشخصية وتنمي الثقة وتفتح الابواب للقيادة وصناعة التغيير، والوزارة ستبقى حاضرة لتكريس حضور المرأة في كل الميادين الرياضية وكل المناطق".

ختمت: "في وقت يشهد فيه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية عميقة، تأتي هذه المبادرات لتؤكد ان التغيير يبدا من القاعدة ، من البلديات والنواب والمجتمع المدني، ومن الناس الذين اختاروا ان يبنوا.نحن بحاجة الى دولة ترعى مصالح شبابها. سنعمل من اجل رياضة وطنية عادلة شاملة ومزدهرة".

وقدمت فرقة برجا للفنون الشعبية بقيادة الدكتور خضر ترو لوحات فولكلورية.

توزيع الدروع: ثم تم توزيع الدروع التقديرية لراعية المهرجان والنائبة القعقور، وللاندية والاكاديميات الرياضية للسيدات. بعدها انطلقت مباراة الافتتاح.