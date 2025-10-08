يواصل بيتر خليفة ترسيخ اسمه كأحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم، بفضل رؤيته الاحترافية ونهجه الإداري الحديث في إدارة المواهب وصناعة النجوم. فمنذ تأسيسه عام 2015 وكالة متخصصة في إدارة لاعبي كرة القدم، انطلقت مسيرته من لبنان لتصل إلى قبرص، حيث تحولت الوكالة إلى أكبر وكالة كروية مملوكة للبناني، تمثل أكثر من 300 لاعب شاب وتنشط في أكثر من 10 دول حول العالم.

كما أطلق مشاريع نوعية طموحة، أبرزها المشروع القائم في دبي لاكتشاف المواهب من أميركا اللاتينية وأفريقيا، ضمن شراكة استراتيجية مع النجم المصري أحمد حسام "ميدو"، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق احتراف جديدة في القارة الأفريقية وربطها بالمنظومة الأوروبية.

ونجح خليفة في تحقيق قصص نجاح لبنانية لافتة أوصلت لاعبين إلى الاحتراف الأوروبي، منهم: كريم مكّاوي إلى نادي Omonia Aradippou في الدرجة الأولى القبرصية،

كريم جعفر إلى نادي Rayo Vallecano الإسباني، جيمي قازان إلى نادي Enosis Paralimni في الدرجة الأولى في قبرص.

ويواصل خليفة تعزيز حضور المواهب اللبنانية في عالم كرة القدم العالمي، مثبتاً أن النجاح لا يقتصر على ما يُقدَّم في الملاعب، بل يبدأ من الاحتراف في الإدارة والرؤية والتخطيط الرياضي.