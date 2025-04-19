Apr 19, 2025 7:38 AMClock
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بوليتيكو: إيقاف 3 من كبار المسؤولين في البنتاغون عن العمل في إطار تحقيقات "سيغنال"

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