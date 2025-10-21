استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال مؤتمر “المنظومة التكنولوجية المصرفية في قلب الشمال” الذي نظمته مجموعة بنك بيروت، بحضور حشد من الفاعليات المصرفية والأكاديمية والبلدية، وممثلين عن النقابات المهنية والمؤسسات العامة والشركات الخاصة، إلى جانب شخصيات اقتصادية ورجال وسيدات أعمال من مختلف القطاعات.

استُهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى السيد ناجي درنيقة، مدير فرع بنك بيروت في طرابلس، كلمة ترحيبية رحّب فيها بأصحاب المؤسسات والشركات وبجميع الحاضرين، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس الغرفة الأستاذ توفيق دبوسي على احتضانه لهذا الحدث المصرفي المهم، الذي تهدف من خلاله مجموعة بنك بيروت إلى إطلاق منظومة التكنولوجيا المصرفية من قلب الشمال. وأشار درنيقة إلى أن هذه المبادرة تستند إلى تطوير الخدمات المالية وتسهيل المعاملات المصرفية، باعتبارها محوراً أساسياً في العمل المصرفي المعاصر، ورافعة لإعادة الحيوية إلى القطاع المالي اللبناني عبر تبادل الخبرات والتجارب.

وألقى الرئيس توفيق دبوسي كلمة أعرب في مستهلّها عن اعتزازه بانعقاد هذا المؤتمر في رحاب غرفة طرابلس الكبرى، معتبراً أن هذه الخطوة تعبّر عن مدى مواكبة بنك بيروت لحركة التحول الرقمي والتوجّه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي، بوصفها انطلاقة مسؤولة ومميّزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وأكد دبوسي أن المرحلة المقبلة واعدة، متى تحقق الاستقرار وتبلورت المسؤولية الوطنية في الإدارة العامة والقطاع الخاص الذي يواصل تحقيق النجاحات على المستويين الوطني والدولي. كما أشار إلى أن طرابلس الكبرى تمتلك جميع المقومات الجاذبة لاقتصادات العالم في شرق المتوسط، من خلال منظومة اقتصادية استثمارية وطنية ودولية متكاملة قادرة على تأمين فرص العمل وتذويب الفروقات المناطقية والطائفية والمذهبية.

ورأى دبوسي أن مبادرة مجموعة بنك بيروت لا تُعد مجرد خطوة تقنية متقدمة، بل رؤية وطنية تعبّر عن إيمان عميق بقدرة لبنان على مواكبة العالم المتقدّم والدخول بثقة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، رغم كل التحديات والمعوّقات.

وفي ختام كلمته، قُدّم إلى الرئيس توفيق دبوسي درعٌ تقديري عربون إكبار لمسيرته الريادية في خدمة الاقتصاد الوطني، وتقديراًللمكانة المرموقة التي بلغتها غرفة طرابلس الكبرى التي تحوّلت إلى منارة وطنية بفضل رؤيته القيادية واستشرافه للمستقبل.

واختُتم المؤتمر بجلسة نقاشية متخصصة أدارتها السيدة هيلدا مخلوف ملكي، الخبيرة في الاستراتيجيات وإدارة الابتكارات في بنك بيروت، وشارك فيها كلٌّ من:

الدكتور عبد الرحمن غالب، الخبير في قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي،

السيدة أمل فيصل عبد الرحمن، المديرة العامة لمنصة الشراء الوطني،

السيدة ريتا غانم، المديرة التنفيذية للمبيعات في شركة عبد الرحمن حلّاب للحلويات،

السيد فِرِد خوري، مدير الأعمال المصرفية في بنك بيروت.

وتناولت المداخلات أهمية تطوير أعمال المؤسسات والشركات بما يواكب حركة التحول الرقمي وعالم الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن المؤسسات التي تتأخر عن اعتماد هذه التقنيات الحديثة ستواجه تحديات تهدّد استمراريتها في بيئة اقتصادية متسارعة التغيّر والنمو. كما شدّد المشاركون على أن تعزيز الوعي بالتكنولوجيا الرقمية والذكية يشكّل عنصراً أساسياً في ترسيخ مكانة الشركات اللبنانية في سوق الأعمال الحديثة، ويمكّنها من المنافسة الفاعلة في الاقتصاد العالمي الجديد.