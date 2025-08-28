في إنجاز أمني دولي، نجح التحالف الأمني الدولي، بمشاركة بارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنفيذ عملية مشتركة واسعة النطاق لمكافحة المخدرات. واستهدفت العملية، التي تعد الثانية للتحالف، الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، وأسفرت عن ضبط أكثر من 822 طنًا من المخدرات المختلفة تقدر قيمتها بـ2.9 مليار دولار.

وبحسب وكالة انباء الامارات (وام)، شارك في العملية، التي استمرت شهرين، 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى منظمات شرطية دولية مثل "الأميريبول" و"اليوروبول". ونتج عن هذا التعاون إلقاء القبض على 12,564 مشتبهًا به.

أسهمت العملية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات لمكافحة الجريمة المنظمة، ما يؤكد أهمية التحالف الأمني الدولي الذي تأسس عام 2017 بمبادرة من فرنسا والإمارات بهدف تعزيز الأمن العالمي.

وأتي هذه العملية لتؤكد على الدور المتنامي لدولة الإمارات كشريك رئيسي في صياغة أجندة الأمن الدولي.