2:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بلومبرغ عن مصادر: مسؤولون أوروبيون قلقون من أن ترمب سيضغط على زيلنسكي لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o