اعلنت بلدية طرابلس في بيان، ان "مراقبي الدائرة الصحية في البلدية دهموا صباح اليوم معملًا لإنتاج زيوت القلي والطعام في منطقة سقي البداوي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤازرة شرطة البلدية، حيث يقوم المعمل بتسويق إنتاجه في مختلف المناطق اللبنانية وخارج لبنان.

وخلال الكشف الميداني، تبيّن أن المعمل يستخدم عدة ماركات مختلفة من الزيوت، كما أنه لا يستوفي أدنى شروط النظافة والسلامة العامة. وقد تم ضبط مخالفات واضحة في أساليب التحضير والتوضيب داخل المعمل.

وعليه، قامت الدائرة بواجباتها ورفع الملف إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية".

واكدت البلدية أن "صحة الناس خط أحمر، وأنها ستواصل حملاتها الميدانية دون هوادة أو محاباة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من أي مواد فاسدة أو ملوثة".