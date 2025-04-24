المركزية - بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، أمس، زيارة إلى موسكو، في إطار مشاوراتها المستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لبحث التطورات في لبنان، والسُبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي تقديم أفضل دعم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006).

مصادر مطلعة على الوضع الروسي، تؤكد لـ"المركزية" ان بلاسخارت التقت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وتناول البحث في موضوع أساسي ألا وهو مساعدة روسيا في حلّ الامور بين اسرائيل ولبنان، لأن برأي بلاسخارت ما زالت الأمور معقدة ولا ترى حلحلة قريبة في الأفق. وبحثت بلاسخارت أيضًا، كون الدولة الروسية عضوا دائما في الامم المتحدة، في موضوع مساعدة لبنان دبلوماسيًا ودعم الجيش والدولة بأي مساعدات ممكنة، لأن لبنان بحاجة لكل شيء، حتى مساعدات عسكرية. كما تحدثت عن ضرورة دعم الحكومة اللبنانية والعهد الجديد كي يتمكن لبنان من الخروج من الواقع الحالي، وأعربت عن اهتمام الامم المتحدة بهذا الموضوع. كما تطرقت بلاسخارت الى موضوع النازحين السوريين، وكيفية المساعدة في عملية عودتهم الى سوريا.

وتعتبر المصادر ان بعد التقارب الروسي - الأميركي بدأ دور روسيا يتعزز على الساحة الدولية، وقد لاحظنا الزيارات العربية المتتالية الى موسكو، أكان العماني أم القطري، وقريبًا يزورها الإماراتي. حتى ان التقارب الروسي – السوري عاد، ومنها حديث الرئيس السوري أحمد الشرع أمس عن علاقات واتفاقات تجارية بين روسيا وسوريا يجب الاهتمام بها، والدليل ان أول باخرة قمح وصلت الى سوريا هي باخرة روسية، وأول باخرة نفط أيضًا روسية.

