علقت الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس على آخر خطابٍ لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.

واستخدمت أورتاغوس في ردّها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمّن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.

في المقابل، تفاعل ناشطون مع كلام أورتاغوس، فقالوا إن تعليقها يعتبر مثالياً باتجاه قاسم، فيما فسّر آخرون ما قيل بأن أورتاغوس تعتبر أن استمرار وجود سلاح "حزب الله" هو محض "أحلام" يتأملها الأخير.

وكان "أمين عام الحزب" أعلن مواجهة أي طرفٍ سيسعى لنزع سلاح "حزب الله"، رافضاً فكرة الاستسلام، مشيراً إلى أنَّ "المقاومة في لبنان موجودة ومستمرة".