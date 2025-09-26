في مشهد يعيد التاريخ إلى الواجهة، التقى ملك جمال لبنان سعد حنينة وملك جمال الفيليبين كيرك بونداد في نهائيات مسابقة Mr International 2025، وذلك بعد مرور حوالي ١١ عامًا على اللقاء الأول الذي جمع ممثلي البلدين في عام 2014.

ففي تلك السنة، كان اللقاء بين ملك جمال لبنان ربيع الزين وملك جمال الفيليبين نيل بيريز، حيث فاز بيريز باللقب، بينما حلّ الزين "وصيفًا أول". واليوم، وبعد أكثر من عقد، تكرّر المشهد نفسه تقريبًا: توّج بونداد باللقب، فيما نال حنينة مركز "الوصيف الأول".

هذا التلاقي الثاني بعد 11 عامًا بين لبنان والفيليبين في أهم مسابقة عالمية للرجال، يثبت استمرار حضور ممثلي البلدين على منصات الجمال الدولية، ويعكس روح المنافسة الراقية التي تجمعهما عبر الزمن.

