دوّت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف والنصف الشرقي من البلاد للتحذير من غارات جوية، في الوقت الذي هزّت فيه انفجارات مدينة ميكولايف بشرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليوم واحد بمناسبة عيد الفصح. وكان بوتين قد أمر بغزو أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشن آلاف الهجمات التي انتهكت الهدنة التي أشار الكرملين، أمس الأحد، إلى أنه لن يتم تمديدها.

وقالت واشنطن إنّها ستُرحّب بتمديد الهدنة، وكرّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً استعداد أوكرانيا لوقف الضربات لمدة 30 يوماً في الحرب.

لكنّ بوتين لم يصدر أوامر بتمديد الهدنة، وكان قد أمر يوم السبت بوقف جميع الأنشطة العسكرية على امتداد خط المواجهة حتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ردّاً على سؤال عن تمديد وقف إطلاق النار: "ليست هناك أوامر أخرى".

وبدأت التحذيرات من الغارات الجوية في بعض مناطق شرق أوكرانيا بعد دقائق من منتصف الليل وفقاً لبيانات القوات الجوية مع امتداد التحذيرات تدريجيّاً نحو المناطق الوسطى من البلاد.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 4:41 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:41 بتوقيت غرينتش): "نحضّ سكان المدينة على التوجه فوراً إلى أقرب الملاجئ والبقاء هناك لحين انتهاء الخطر".

وقال أولكسندر سينكيفيتش، رئيس بلدية ميكولايف على "تليغرام"، إنّ انفجارات هزّت المدنية لكن لم يوضح ما إذا كانت أصوات الانفجارات ناجمة عن تعامل أنظمة الدفاع الجوي مع هجمات معادية أم أن الأسلحة الجوية الروسية أصابت هدفاً.

ولم تصدر تحذيرات من غارات جوية في أوكرانيا أمس الأحد، لكن القوات الأوكرانية أبلغت عن ما يقرب من 3000 انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في "عيد القيامة".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إنّ القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة وسجلت أكثر من 900 هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.