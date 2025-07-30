أعلنت هيئة روسية للمسح الجيولوجي، الأربعاء، أنّ الزلزال الذي وقع في المحيط الهادئ، قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وبلغت قوته 8,7 درجات، هو الأعنف في هذه المنطقة منذ عام 1952، محذّرة من خطر حدوث هزّات ارتدادية عنيفة للغاية.

إثر الزلزال، تستعد البلدان الواقعة على طول المحيط الهادئ لاحتمال حدوث تسونامي، قد يتخذ عددًا من الأشكال اعتمادًا على الموقع.

ويتشكل التسونامي عندما يتحرك المحيط فجأة، بسبب زلزال أو ثوران بركاني أو انهيار أرضي.

ويؤدي هذا الاضطراب بعد ذلك إلى تحريك كميات هائلة من المياه، التي يمكن أن تنتشر إلى الخارج عبر المحيط في جميع الاتجاهات.

ولا تبدو كلّ موجات التسونامي بنفس الطريقة، وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية؛ وكلّ تسونامي واحد يمكن الشعور به بشكل مختلف، فقد يكون خفيفاً على أحد السواحل، وشديداً على ساحل آخر.

ولا تُلاحَظ أمواج التسونامي في أعماق المحيطات بسهولة، لكنها تتحرك بسرعة هائلة.

وعندما تقترب الأمواج من اليابسة، تتباطأ سرعتها، لكنها تزداد ارتفاعًا. ووفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، فإنها بمجرّد وصولها إلى الشاطئ قد تبدو "كفيضان سريع الارتفاع أو جدار مائيّ".

وفي بعض الأحيان، يتلاشى الشاطئ أولًا، كما هو الحال عند انحسار المد، قبل أن تضرب قوتها الكاملة اليابسة.

والتسونامي سلسلة من الأمواج التي قد تغمر الأرض - ليس موجة واحدة فحسب - ثم تجفّ، ثم تغمرها مجددًا خلال ساعات. ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير، يمكن أن يغمر التسونامي الكبير المناطق الساحلية المنخفضة على مسافة تزيد عن ميل في داخل اليابسة.